Niño denuncia a su maestra en videollamada por hacerle bullyng: "mi voz no tiene valor"

Un niño tomó la palabra durante una reunión virtual en la que estaba presente personal de Gobernación de la CDMX, para denunciar que era víctima de bullyng en su escuela.

El video fue compartido en la cuenta de Tik Tok de su padre, identificado como Dailén, quien mostró el momento en el que el pequeño Iker, dijo ser víctima de acoso por parte de su maestra y compañeros en la escuela "Gertrudis Bocanegra", en la colonia Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Puedes leer: Abusan de niño con parálisis cerebral en primaria de Iztapalapa; madre pide apoyo

"Aprovecho este día tan especial para recordarle a los niños y niñas que me están viendo, que nuestra voz tiene mucho valor, y a los adultos que nos cuidan recordar que siempre es importante escuchar lo que sentimos", dijo Iker.

#AcosoEscolar #Bullying #Sipinna #DailenRM ♬ Get You The Moon - Kina @dailenofficial Un niño de promedio de 10 que le tiene pavor a su maestra; una maestra que sigue trabajando por el nulo trabajo de la SEP, así México. #SEP

Sociedad Redim alerta por incrementos en crímenes contra la niñez en México

De acuerdo con la denuncia realizada por Iker, desde hace tres meses dejó de ir a la escuela ya que fue expulsado después de llevar sus quejas contra la maestra Gabriela Guzmán Medina a la dirección de la escuela, a pesar de ser un alumno con 10 de promedio.

En la sesión donde se hablabada de Derechos Humanos, el pequeño pidió que se respetaran sus derechos y el de todos los niños para tener acceso a la educación.

Además, señaló que su maestra lo agredió en más de una ocasión de manera verbal y psicológica, pero su escuela la encubrió.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"La escuela en la estoy inscrito, la encubrió para que pueda seguir trabajando de forma normal, donde las únicas consecuencias las he llevado yo por ser niño, por no poder defenderme y porque mi voz no tiene valor" expresó Iker.

Durante el video, Dailén, el padre de Iker relató que el niño era golpeado por sus compañeros y cuando los acusaba, la maestra se burlaba de él y minimizaba la situación.

"Y si mejor les dices que sean tus novios", era lo que respondía la profesora.

Por último, el estudiante pidió ayuda a las autoridades y a quienes luchan por los derechos de los niños, para que pueda a volver a la escuela para seguir ganado diplomas y, a que su escuela y la de los demás, sea un lugar seguro.