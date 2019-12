"No hay igualdad", profesoras rechazan diálogo con Rectoría

“No hay condiciones de igualdad” para negociar con las autoridades de la Rectoría un protocolo homogéneo que sea funcional en caso de denuncias de violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México, denunciaron las profesoras de la Facultad de Filosofía y Letras que lo promueven.

En un comunicado de Las Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras destaca que recibieron una segunda invitación desde Rectoría para escuchar una “ampliación a la respuesta de nuestras demandas , sin embargo, esa respuesta requiere de establecer un orden del día, una lista de temas a tratar y los nombres y cargos de los funcionarios asistente. La invitación que recibimos no aclara dicha información. No cuenta con trabajo base ni propuestas concretas.

“Incluso es el mismo día y a la misma hora en que está programada la segunda junta de la comisión constituyente, lo cual no sólo da cuenta de la poca importancia que tiene para las autoridades univiersitarias el trabajo previo que realizamos antes de vertir nuestras propuestas en cualquier espacio y el verdadero desinterés por parte de los directivos en resolver todas nuestras demandas rápida y eficazmente. Sin embargo no nos extraña, pues sabemos que para Rectoría hacer declaraciones en público no implica ni trabajo, ni reflexión ni compromiso.

En el documento destacan que “no hay condiciones de igualdad en esta convocatoria. En primer lugar sabemos que la sede cuenta con casos conocidos de abuso sexual a muchas de nuestras compañeros. Nos hacen invitaciones con márgenes de espacio reducido, lo cual saben que nos da poco tiempo para prepararnos.

“A esto se suma que cuentan con ventajas materiales, dado que el lugar, la fecha y hora se establece en Rectoría sin siquiera consultárnoslo y que nuestra seguridad no está garantizada en ninguno de sus espacios . Tampoco ignoramos sus ventajas inmateriales , pues sabemos que lo dicho desde el poder pocas veces se cuestiona”.