No les perdonaremos ni un centavo a partidos políticos: IMSS

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez Cázares, advirtió a los partidos políticos que presentaron irregularidades en sus cuotas patronales que no se les perdonará ni un centavo de sus deudas.

“No les vamos a perdonar en el IMSS un sólo centavo a ningún partido político nacional que lo deban”

En conferencia de prensa para celebrar 40 años del programa IMSS-Bienestar (antes IMSS-Prospera), Martínez Cázares advirtió que los partidos políticos tendrán dos semanas para ponerse al corriente en las omisiones o subestimaciones de sus cotas obrero-patronales, que el instituto detectó y dio a conocer el pasado miércoles 8 de mayo.

Aseguró que este lapso no representa que el IMSS les esté dando alguna facilidad u oferta, sino que es el procedimiento que por ley se tiene que seguir.

Explicó que de acuerdo con el mismo, una vez que el Instituto Nacional Electoral(INE) alertó al Instituto del tema, éste le envió a los partidos una carta invitación para que de manera voluntaria corrijan sus irregularidades. Para ello tiene un plazo de seis días, pero pueden pedir ampliaciones, que en total podrían sumar dos semanas.

Pasado este tiempo, Martínez Cázares se comprometió a hacer públicos qué partidos se adhirieron a la carta para corregirse voluntariamente, además advirtió que arreciarán las medidas para quienes no lo hagan iniciaran en fiscalizaciones “más agresivas” y “profundas”.

Señaló: “Ese es el procedimiento, no les estoy dando ninguna facilidad … me comprometo con usted a que en cuanto pasen los plazos… vuelvo a estar aquí para decirles este partido sí, este partido no se autocorrigió y no pagó; y vamos al segundo paso de una fiscalización más agresiva y profunda. No les vamos a perdonar en el IMSS un sólo centavo a ningún partido político”.

El pasado 8 de mayo, el IMSS anunció que tras detectar que todos los partidos presentaban irregularidades (entre ellas no registrar a sus trabajadores a la seguridad social o presentaban plantillas reducidas) fiscalizaría sus cuotas.