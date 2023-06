No sabemos si llegó amenazada a Querétaro: padre de Sandra Analí, joven desaparecida en Jalisco

La familia de Sandra Analí Ramírez Hernández de 33 años, quien se ausentó de forma voluntaria desde la mañana del pasado lunes 29 de mayo, para irse a Querétaro, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía del estado de Jalisco, siguen sin saber nada de la joven.

Agustín Ramírez, padre de Sandra, señaló que a pesar de la información que la Fiscalía estatal les dio sobre la ruta que siguió hasta llegar a Querétaro, aún no han tenido contacto con ella por ningún medio, por lo que no saben el motivo por el cual se fue de su casa.

Te podría interesar: Videos revelan que Sandra Analí viajó a Querétaro previo a su desaparición: Fiscalía

“No sabemos si va amenazada, físicamente no se le ve agresiones, pero a lo mejor mentalmente o emocionalmente, no sabemos tampoco; pero sí sabemos que llegó a Querétaro y que sigue en calidad de desaparecida", dijo.

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Sandra fue vista por última vez al bajar del camión en la central de Querétaro.

#Entérate | Agustín Ramírez, padre de Sandra Analí mencionó que no han visto los videos completos que tiene la Fiscalía ⬇️



Nota → https://t.co/7C9Oxu15GL



📽️ David Tamayo | El Occidental pic.twitter.com/Pa7spQpsB0 — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) June 9, 2023

“Pues, al momento la vemos de que baja sola, pero como les digo, no sabemos si está amenazada o no, no sabemos nada”, añadió.

Sociedad Reclaman búsqueda de Sandra Analí Ramírez, desaparecida cerca de call center de Zapopan

Agregó que no han visto los videos completos que tiene la Fiscalía, solo vieron las imágenes que mostraron a los medios de comunicación.

El fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz mostró una serie de videos en los cuales se observa la ruta que siguió la joven desde su casa hasta la central de autobuses de Guadalajara, en donde abordó un camión que la llevó a la ciudad de Querétaro, por lo que ya solicitaron colaboración de las autoridades de dicho estado para localizarla.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La Fiscalía cuenta con 85 registros ya incorporados a la carpeta de investigación como son inspecciones a diversos lugares, mapeos, fijación de puntos de cámaras, informes policiales, registros de dispositivos electrónicos y videograbaciones, entre otras.

Publicado originalmente en El Occidental