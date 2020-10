No se permitirá ingresar de manera ilegal a migrantes: INM

El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, indicó que no se les permitirá ingresar de manera ilegal a los migrantes y dijo que se tienen que apegar a las leyes migratorias del país, ello ante la posible llegada de integrantes de la caravana que partió desde Honduras.

Garduño Yáñez indicó que cientos de elementos del INM, Guardia Nacional y Ejército ayudarán a contener a los extranjeros que intenten ingresar al país violando las leyes.

"Los migrantes podrán obtener trabajo, siempre y cuando se apeguen a la ley migratoria y su ingreso sea ordenado, así como regular", dijo.

"El llamado que yo hago a los migrantes centroamericanos que salen por necesidad de sus país de origen, es que se apeguen a las leyes mexicanas".

Asimismo, destacó que las personas que tengan algún síntoma de Covid-19 se les aplicará todos los protocolos sanitarios, y de ser necesario serán aislados para evitar contagios.

Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur

Este viernes durante conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la caravana migrante que partió desde Honduras y avanza por Guatemala estuvo orquestada y tiene como "propósito" influir en los comicios en Estados Unidos.

"Es un asunto que tiene que ver con la elección en Estados Unidos, no tengo todos los elementos pero hay indicios que esto se armó con este propósito. No sé en beneficio de quien (...) de parte de quien, pero no nos estamos chupando el dedo", apuntó AMLO.

Más de 3 mil hondureños que ingresaron el jueves ilegalmente a Guatemala en busca del sueño americano avanzan este viernes por el norte del país, muchos de ellos sin cubrebocas y con necesidad de asistencia humanitaria.

La nueva caravana migrante, que partió el jueves por la noche de Honduras, se ha dividido por diversas rutas del norte del país para adentrarse en México, según indicaron diversas fuentes.

La caravana salió dos semanas después de que Guatemala abriera sus fronteras terrestres, aéreas y marítimas tras mantenerlas cerradas por seis meses para evitar la propagación del coronavirus.

En México, la migración aumentó desde octubre de 2018, cuando caravanas con miles de migrantes centroamericanos comenzaron a ingresar al país para llegar a Estados Unidos.

En junio de 2019 ambos países llegaron a un acuerdo y México desplegó en la frontera sur miles de elementos de la Guardia Nacional, un cuerpo policial de formación militar creado por el presidente López Obrador.



Sin hacer referencia a la nueva caravana migrante, este jueves el Instituto Nacional de Migración (INM) advirtió de sanciones y hasta 10 años de cárcel para extranjeros que "ingresen al país sin medidas sanitarias derivadas del SARS-CoV-2".

