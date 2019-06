No se sabía sobre los delitos: AMLO tras detención del líder de La Luz del Mundo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que antes de autorizar el concierto en el Palacio de Bellas Artes, para homenajear al líder mundial de la Iglesia de la Luz del Mundo Naasón Joaquín, las autoridades no estaban enteradas de los delitos sexuales por los que fue detenido ayer en California, Estados Unidos.

“Si se les rentó o no se les rentó, no se sabía, al menos no tenía la autoridad información sobre lo que se conoció el día de ayer. Y cualquier persona, cualquier asociación puede expresarse, manifestarse, esa es la tolerancia”, comentó durante la conferencia mañanera.

El primer mandatario insistió en que tiene su conciencia tranquila porque es partidario del respeto y de la tolerancia, porque el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Secretaría de Cultura han respetado los derechos, al permitir que la congregación realizará el acto público.

Pese a la opinión de sus críticos, López Obrador defendió que el permiso expedido para la iglesia de la luz fue un acto democrático, al igual que cuando se permitió que el partido comunista colocará su bandera en el fetro de Frida Kahlo, situación por la que Andrés Iduarte fue destituido de la dirección de Bellas Artes.

El gobierno de California detuvo ayer al líder de la Iglesia de la Luz del Mundo por haber cometido al menos 26 delitos en torno a abuso sexual de menores, pornografía infantil y trata de personas, a casi un mes de haberse realizado el concierto El Guardián del Espejo.