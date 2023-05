No somos sumisos y defenderemos el derecho a saber: Julieta del Río, comisionada del INAI

"No somos sumisos y vamos a seguir defendiendo el derecho consagrado a saber, a la información”, dice Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai) sobre la situación del ente que lleva más de un mes inoperante luego de que el Senado de la República retrasó la designación de los tres comisionados de siete que conforman el Pleno.

En entrevista con El Sol de Zacatecas, la comisionada muestra su preocupación ante la amenaza de que la ciudadanía pierda el derecho humano a saber y a estar informada, consagrado en la Constitución y admite que la situación del Inai es crítica, pero confía en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les dará la razón jurídica e histórica.

“Lo que estamos haciendo es defender al Instituto, defender el derecho a que se abra la información que es del dominio público… Hace más de 20 años se dio la lucha por expertos en transparencia y acceso a la información, académicos, periodistas y la sociedad civil para que se abriera la información pública”, dice.

Sin embargo, señala que el Inai no busca confrontarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó en reiteradas ocasiones que el organismo es costoso y sirve a intereses particulares, además de que vetó a los dos comisionados que designó el Senado de la República a inicios de marzo, antes de quedar inoperante con la salida de Francisco Javier Acuña Llamas, quien concluyó su periodo el primer día de abril y dejó al Pleno sólo con cuatro integrantes.

“Sentimos que la gente cercana del presidente Andrés Manuel López Obrador lo mal informaron sobre algunos presuntos casos de corrupción del pasado, que aseguran no se atendieron, se les olvida que el Inai es sólo el vínculo con la sociedad para poder acceder a la información. El Inai no ve casos de corrupción”, aclara.

Sociedad Morena propone transformar al INAI para que funcione sólo con tres comisionados

Ante esto, Julieta del Río señala que los cuatro comisionados en funciones acordaron salir a los medios de comunicación para aclarar las actividades de la institución y los riesgos de que desaparezca o la fusionen a otras entidades, como lo han propuesto legisladores de Morena, sin que esto sea una provocación.

“Por supuesto que no queremos una confrontación con el Presidente. Se cree que en el pasado fuimos nosotros quienes atoramos algunos casos (de corrupción); no es así. Vemos mala fe. Tampoco estamos provocando a nadie, estamos activos defendiendo al Inai, la plataforma, la información; haciendo el trabajo en la legalidad”, apunta.

Sobre los recursos legales que el Inai interpuso para seguir operando —uno para acelerar la designación de los comisionados faltantes y otro para poder sesionar legalmente con cuatro— Del Río Venegas asegura que lo único que se busca es hacer cumplir la Constitución en favor de la sociedad.

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que el Pleno funcione debe contar con al menos cinco de sus siete comisionados.

“Por eso, solicitamos en su momento que pudiéramos resolver el trabajo que hace la institución con los cuatro comisionados que actualmente estamos en activo, pero fue rechazado… No hay que olvidar que la ministra Loretta (Ortiz) negó la suspensión del recurso, a pesar de que todavía el Inai estaba completo con Francisco Javier Acuña Llamas”, explica la comisionada.

Naldy Rodríguez y Julieta del Río | Foto: David

Añade que el recurso de reclamación que el Inai interpuso ante la Suprema Corte no es otra cosa que la impugnación a la negativa de suspensión de la ministra.

“Afortunadamente, hoy ese recurso lo está tratando otro ministro”. En el escenario de que las propuestas morenistas prosperen y el Inai desapareciera o se fusione a alguna otra institución de las que combaten la corrupción, aclara que no tiene aspiraciones a algún cargo de elección popular.

“No tengo aspiraciones políticas, estoy preocupada y ocupada en defender al Inai para que se restablezca todo el trabajo que traemos, insisto, confiamos en que la Corte nos dará la razón jurídica e histórica… No puedo salirme, queremos que se restablezca el trabajo, sería como saltar de un barco a otro y no, no aspiro en este momento a una candidatura”.

Aunque se reconoce como amiga de muchos años del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, señaló que no sumaría a su gabinete “Los amigos se dicen la verdad siempre y un amigo le ayuda más desde afuera que un burócrata que dependa de él”, finaliza la funcionaria.