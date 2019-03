No veo a la maestra en el SNTE: Jonguitud

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) está debilitado y la CNTE será quien tenga el control del magisterio, aseveró Carlos Jonguitud Carrillo, quien es hijo del legendario dirigente magisterial Carlos Jonguitud Barrios.

El líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación (STE), afirma que con su organización van a negociar que la nueva Reforma sea la mejor y se termine con el estigma que marcó a los maestros durante el sexenio pasado.

En una entrevista con El Sol de México, el líder de los maestros asegura que la maestra Elba Esther Gordillo Morales “ha metido mucho ruido” desde que salió de presión, pero “no la veo” al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)... “está muy cansada”, afirma.

-¿Cómo ve este asunto de la Reforma Educativa?, se viene una reforma más.

-Una más y muy necesaria. Debemos recordar que se debe tener claro el escenario cómo fue. En el momento en que el magisterio en su mayoría vota por Andrés Manuel López Obrador porque fue el candidato que dijo derogar la Reforma por completo, pues contagió ese ánimo al magisterio que tan deprimido se veía, porque con estas evaluaciones lo único que se logró es sin haber conciliado antes al magisterio por la falta de presentación en este caso del SNTE porque Juan Díaz no tenía representación y no tenía convocatoria.

-¿Qué propone el STE para las mejoras para la educación?

-Hay varias propuestas. Primero, la mejora salarial. La adecuación de la vida actual al salario que percibe el trabajador. Esa adecuación no se da, la verdad es que el profesor o lo que percibe el trabajador para la educación y lo que percibe está por debajo de cómo está hoy el costo de la vida cotidiana.

-¿No debe haber evaluación constante del maestro?

-Debe haber una capacitación, pero ya no una evaluación. Evaluación al ingreso. Ahora, debe haber una medición y esa medición debe ser a través de la capacitación, pero ya no de una evaluación.

-El regreso de la maestra Elba Esther Gordillo, ¿qué señales les da?

-Yo creo que la Maestra tiene ánimo favorable en el sector y que muchos la sienten como la que estuvo en contra de la Reforma y eso es importante. Ella puede empoderarse, pero a lo mejor ya no quiere participar. Yo no la veo involucrada, yo veo a los maestros que están con por México.

Foto: Daniel Galeana

A Elba yo la veo como alguien que está diciendo ‘pueden usar mi prestigio, pueden usar mi nombre, pero lo que ya no quiero es participar’: Ella viene de un desgaste muy natural, sobre todo por el largo periodo que estuvo en la cárcel y lo que más quiere es vivir y no vivir otra vez lo que significa volver a servir porque eso significa echarle todos los arrestos. Yo no veo a la maestra echándole los arrestos para recuperar al magisterio completo en el sindicato.

-¿Pero parece que quiere formar una nueva organización o retomar el SNTE?

-No creo. No la veo en ese ánimo, si creo que estará participando. Es un animal político como todos, pero no tan involucrada, no con el ánimo. Si ella quisiera participar, estaría mucho más activa. Hoy la veo siendo parte del sector y queriendo tomar en cuenta a los que todavía creen en ella, pero no la veo impulsado la renovación del SNTE.

La veo más bien, impulsado esta nueva representación a través de la nueva, de lo que se pretende sea una nueva iniciativa de ley, ahí la veo más que en el SNTE. No la veo en el sindicato o en un partido. -

Pero ¿les mete ruido?

-Es una persona que está involucrada y que ha trabajado en el sector, es una persona que se empotró durante muchos años. Si mueve y mueve mucho, pero no la veo. Si lo quisiera ya lo hubiera hecho.