AMLO dice que no habrá convenios de “medias tintas” en adhesión al Insabi

Luego de que falló el acuerdo con los gobernadores del Partido Acción Nacional para que se adhieran al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no van a tener convenios de “medias tintas”.

Tras advertir que la propuesta de los blanquiazules no dejaba claro “quién no está cumpliendo” y culpar al gobierno federal por el desabasto de medicamentos.

Política Gobernadores del PAN rechazan una eventual adhesión al Insabi

“Ellos plantean que pueda haber acuerdos parciales, nosotros sostenemos que esto llevaría que no haya una autoridad responsable. Que no se sepa quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo. No soy buenas las medias tintas, la indefinición”, dijo durante la conferencia mañanera.

Explicó que si aceptaban la propuesta de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), quienes aceptaban las compras consolidadas de medicamentos y rechazaban entregar la infraestructura hospitalaria estatal, el gobierno federal corría el riesgo de que lo culparán por el desabasto de medicamentos.

“Sobre el cobro de cuotas, la gratuidad, si hay compra consolidada y no llegan los medicamentos, lo que se podría alentar, no quiero decir que existe esa intención, pero se podría decir ‘la federación no nos envía los medicamentos’. Entonces dijimos o es completo, integral, o no”, afirmó.

Confirmó que ya pidió a la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Victoria Rodríguez, y al director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, que chequen las corridas financieras históricas en cada estado, y conforme a dichos montos, se les entregarán las partidas presupuestales a quienes no se adhieran.

Descartó un pleito con los gobernadores panistas y reiteró que respetarán el compromiso de no castigarlos.

Aceptó que entrarán en competencia ambos sistemas de salud, el estatal y el federal, y serán los ciudadanos quienes califiquen, sin descartar que la propuesta del PAN pueda resultar mejor que la de su gobierno.

“Los ciudadanos van a calificar, no sabemos, que tal que los ciudadanos digan está mejor este, el que lo manejen los estados. Está bien la competencia, es parte de la democracia, no tenemos que alarmarlos”, dijo.