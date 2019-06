Oxana, talento arropado por familia

CIUDAD VICTORIA.- Oxana es un nombre derivado del ruso Oksana, que significa "Alabanza de Dios", y en Ciudad Victoria, Tamaulipas, una niña caracterizada por su emotividad, amabilidad y condescendencia le ha dado vida por medio de la música.

Para llegar a su casa es necesario primero arribar a la capital tamaulipeca y emprender un recorrido por la carretera vieja a Ciudad Mante, hasta el entronque con la vialidad Rumbo Nuevo. Son unos diez kilómetros desde la zona urbana hasta el camino interpropiedades de la comunidad San Lorenzo, por el que se avanza unos metros en terracería en la brecha hasta donde ella vive rodeada de naturaleza y el amor de su familia.

Virales La pequeña Oxana y su orquesta causan furor; ya le dicen “Alondrita” de la Parra

Lejos del bullicio de la ciudad, en la zona predominan los sonidos de aves, animales de corral y sus mascotas: un cerdito llamado George y una codorniz que recientemente llamó Paw, en honor a su caricatura favorita, Paw Patrol.

Oxana Thaili sabe leer y escribir poco, pero tiene seguro que su sueño es dirigir una orquesta, tocar la batería y el violín, y ahora más luego de su presencia en Travieso Carmesí, concierto de Alondra de la Parra, en Nuevo León, al que fue invitada durante el fin de semana por la artista.

De entrada es una niña introvertida a la que le gusta el color rosa, jugar a las escondidas y estar con su prima Arely, a quien ya encamina para ser parte de la orquesta imaginaria que ella dirige.

"Tita" la impulsa

Una de sus confidentes y amigas es Alejandra García Rodríguez, su abuela a la que llama Tita, quien reconoce el talento de su nieta pero también las necesidades que enfrenta. "Es una niña a ratos tranquila y a ratos impertinente, que a todo le hace, desde la bicicleta hasta instrumentos, muñecas y cuidar los animalitos", nos dice en entrevista con El Sol de Tampico.

Oxi, como algunos le dicen de cariño, se levanta a las 7:00 de la mañana para comenzar a prepararse y llegar al Jardín de Niños Horacio Terán a las 8:00, en una camioneta Ranger que en ocasiones prende y otras no.

Foto: Cortesía

Tita asegura que al principio no le agradaba dirigir la orquesta infantil de 43 compañeros, pero de pronto le llegó el gusto al grado que el pasado diciembre le hizo una carta a Santa Claus y le encargó instrumentos. "Yo digo que de ahí le nació el gusto. Ahora es de todos los días que quiere hablar de eso".

Desde que nació su familia la notó distinta, pero sin duda el fenómeno que ha generado en redes sociales no lo esperaban. "Estoy orgullosa y bastante agradecida con Dios", remata.

Quiere una tablet

Las necesidades en el hogar son muchas, gastos para ella y su hermano de 17 años que cursa el nivel medio superior, como uniformes y útiles. "Necesita todo, principalmente una beca, se dan cuenta dónde vivimos.

Mi hija estaba recibiendo beca de Prospera, pero Oxana no, que hasta que llegara al segundo año de primaria le iban a dar una y se necesita todos los días. En ocasiones he vendido mis gallinas para poder pagar la gasolina y que llegue a la escuela", dice la abuela.

Lo que más anhela Oxana es una tablet para poder ver conciertos. "Sentimos feo porque no se puede comprar, pero aparte de todo lo que vivimos somos felices", agrega Tita, a quien Oxi hace jugar a cada momento, al igual que a su abuelo Toribio Ezequiel Rodríguez, a quien a sus 80 años pone a correr detrás de un balón. "La disfrutamos mucho".

Aidé Francisca Esquivel García es la mamá de Oxana y, aunque tímida, reconoce que su hija es hermosa y con mucho talento que no quisiera se viera truncado. "Lo único que deseo es que me apoyen para seguir dándole esa clase de arte y música, que me apoyen. Para mí es complicado el lugar donde vivo, batallo para los gastos... para mí no es fácil", dice la orgullosa mujer a quien se le dibuja en el rostro una sonrisa al hablar de su virtuosa hija.

No sólo Oxana, hay 43 talentos más

Pero Oxana no está sola. La Banda Infantil la integran 43 compañeros de tres a seis años de edad, quienes todos los días practican con los instrumentos comprados por sus padres.

"Dentro de nuestra currícula estas actividades vienen plasmadas promover la apreciación del arte y que conozcan música, canto, danza", dice la directora del Horacio Terán, Isabel Hernández Martínez.

En esta escuela de una zona popular de Ciudad Victoria hay muchos niños talentosos de sectores humildes, como colonias de nueva creación asentadas a la salida a Soto La Marina, ejidos como La Gloria, San Lorenzo, Pedro Sosa, Mainero y Rumbo Nuevo.

"Cada uno de nuestros chiquitos tiene algo que darnos y ofrecernos, sólo estamos aprovechando la bueno que nos pueden dar".

Son niños ávidos de aprender tanto conocimientos académicos como de los clubes de arte, como Renata Martínez Vargas, amiga de Oxana, quien también quisiera integrar una orquesta y admite que su canción favorita es El Mariachi Loco.

El impulsor de este talento es el maestro de música Abraham Gómez Quintana, quien por las mañanas imparte Música infantil y canto, para luego por la tarde dar el taller donde ubica a los niños con sentido musical.

Al integrar la orquesta se ensaya mes y medio, se observa quién lleva más el ritmo y se elige, ya sea niño o niña. Ahí es donde Oxana resaltó: "Ella se destacó más en esto y se eligió para directora de la orquesta, aunque hay dos más, pero el que tenga más chispa se pone primero".

Los pequeños marcan el ritmo con pandero, claves, batería, triángulo, bongos y xilófono. "Nos hacen falta varios instrumentos porque cada cinco meses se van desgastando por el uso, se quiebran los panderos y las claves y hay que comprar más", afirma el maestro, que toca un viejo piano con más de 15 años de antigüedad.

Foto: Cortesía

La música que esta talentosa banda de niños toca es la que se escucha en los alrededores; les gustan temas movidos y marcaditos, como La Banda Dominguera y El Zopilote Mojado.

El fenómeno de redes sociales hizo que artistas como Alondra de la Parra y Gael García Bernal voltearan a ver a Oxana por la chispa para dirigir la orquesta y porque le echa muchas ganas. Junto a sus compañeros se transforma al escuchar la música, pasan de estar tranquilos e introvertidos a prenderse con los acordes.

Oxana Thaili Morales Esquivel es como muchos otros talentos perdidos en la lejanía de comunidades rurales poco accesibles de México, donde las necesidades imperan y los sueños se dan solo después de las necesidades imperantes.

No obstante, la pequeña virtuosa tamaulipeca no piensa más que en jugar a que es directora de una gran orquesta y que un día estará frente a sus músicos guiando con ánimos desde su batuta las sinfonías que llenen los más reconocidos recintos del arte.