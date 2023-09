PAN niega estar detrás de freno a reforma para reducir jornada laboral a 40 horas

Jorge Romero Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, negó que el PAN sea el responsable de frenar la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, como acusó la diputada morenista Susana Prieto Terrazas.

En conferencia de prensa, el legislador destacó que Acción Nacional votó en abstención la reforma y no en contra como acusó Morena, debido a que no cumplió con el “trato mínimo de respeto parlamentario”, pues dijo que les entregaron el dictamen minutos antes de la votación en la Comisión de Puntos Constitucionales y no pudieron analizarlo a profundidad.

“Es absolutamente falso que el PAN esté deteniendo esa iniciativa laboral. Quiero dejarlo absolutamente claro, en comisiones ante esta iniciativa el PAN se abstuvo, quienes también dicen que PAN lo ha votado en contra, es falso, se abstuvo”, indicó.

Romero Herrera aseguró que “es imposible decir que un sólo coordinador puede imponer o pedir algún tema en particular” y que en el momento que exista la mayoría para que la reforma se suba al Pleno de San Lázaro para su discusión se hará.

El diputado panista indicó que están a favor de mejorar las condiciones de los trabajadores, sin embargo, pidió que se den las condiciones mínimas para analizar la reforma al artículo 123 de la Constitución.

“Lo estoy manifestando como coordinador del PAN que estamos a favor de todo aquello que sea mejorar sus condiciones laborales y sin disminuir de 48 a 40 horas es algo benéfico para ellos por supuesto que nosotros vamos a aprobar, nada más que si pedimos que se cumpla con las mínimas formas al respecto”, expresó.