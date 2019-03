Periodismo y equidad de género, el gran reto en el Día Internacional de la Mujer

El Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) es un momento para reflexionar sobre el problema de la desigualdad de género en los medios de comunicación, y también para reflexionar sobre las soluciones para revertir el desequilibrio. La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-INFRA por sus siglas inglés) dio a conocer que actualmente, se están creando una gran cantidad de herramientas, desde rastreadores de alta tecnología hasta cambios de políticas, para abordar el problema.

Hay que tener muy en cuenta que la igualdad de género en la sociedad solo funciona si los medios de comunicación lo siguen, pues, después de todo, los medios son un prisma a través del cual la sociedad se ve a sí misma. Da forma a lo que pensamos, lo que creemos y lo que hacemos.

Las mujeres representan solo el 24 por ciento de las personas que escucharon, leyeron o vieron en periódicos, televisión, radio y noticias en línea. La brecha de género es la más amplia en noticias sobre política y gobierno, donde las mujeres son el tema de las historias solo el 16 por ciento de las veces. Y solo el 19 por ciento de las fuentes expertas en artículos de noticias son mujeres.

A menudo, los artículos o transmisiones de los medios de comunicación usarán estereotipos de género desactualizados, representando a las mujeres en roles tradicionales como madres o amas de casa en lugar de directores ejecutivos o políticos. O las mujeres pueden describirse como "emocionales" o "histéricas", encasillarlas como menos exitosas, educadas o autorizadas que los hombres, y ponerlas en una desventaja inmediata.

Los rastreadores de alta tecnología están abordando el equilibrio de género

Actualmente, se está desarrollando una aplicación en línea gratuita que se lanzará a mediados de este año: el WIN Gender Tracker, que tendrá dos versiones: una para periodistas y otra para organizaciones de medios.

Si bien los periodistas podrán publicar sus artículos a través de la aplicación para comprender qué tan equilibrado es el contenido de género y dónde realizar mejoras, las organizaciones de medios podrán analizar regularmente conjuntos de datos más grandes de su contenido digital y realizar un seguimiento del progreso a lo largo del tiempo.

It’s been a big year for gender equality. On the back of campaigns like #MeToo, the issue of women’s rights in the workplace has come to the forefront of the news. But gender equality in society only works if the news media follows. #balanceournews #IWD19 https://t.co/r2v6DDQWmV pic.twitter.com/nUAzaq972w — Women In News (@WomenInNews) 8 de marzo de 2019

"Este no es un ejercicio de monitoreo de medios públicos", dice la Directora de Desarrollo de Medios de WAN-IFRA, Melanie Walker. "Es una herramienta específica para periodistas y organizaciones de medios de comunicación para uso interno, que les permite monitorear el equilibrio de género en su contenido para que entiendan cómo mejorarlo".

Una mirada hacia adelante

Estas soluciones solo funcionan cuando nosotros, como industria, nos comprometemos a cambiar. Es un compromiso que tiene que ser generalizado, desde la alta gerencia hasta los reporteros junior. Con tantas herramientas y recursos disponibles, la carrera hacia la igualdad de género en los medios ha comenzado. Pero el verdadero éxito llevará trabajo duro.

"La libertad de información, junto con el sufragio universal, es la opinión de todos al servicio del gobierno de todos", dice Vincent Peyrègne, CEO de WAN-IFRA.

“¿Pero qué sucede cuando las mujeres están subrepresentadas en la creación de noticias y en las noticias? En WAN-IFRA, creemos que esta brecha y las disparidades entre hombres y mujeres dentro de la industria global de los medios de comunicación socavan de manera alarmante la contribución que los medios pueden tener al desarrollo democrático y los derechos humanos".