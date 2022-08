Plantea AMLO que GN, Ejército y Marina continúen con labores de seguridad pública

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que va a seguir insistiendo en que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena y, además, también quiere que los elementos de la Marina y el Ejército permanezcan en las calles desempeñando tareas policiacas, contradiciendo uno de los apartados transitorios de la constitución.

De acuerdo con el artículo 21, este ordena que solo echaría mano de las Fuerzas Armadas con fines de seguridad, únicamente, por cinco años.

Este viernes el presidente dijo que a pesar de que “hay oposición” en contra de su propuesta de trasladar a la GN a la Sedena, va a seguir insistiendo en este propósito.

Asimismo, subrayó que desea prolongar la orden del artículo transitorio que se aprobó en 2019 con la creación de la Guardia Nacional, que estipula que el Ejército colaboraría en tareas de seguridad para conformar a la Guardia Nacional.

“Hay que prolongar más el mandato, lo que establece el transitorio, con una reforma constitucional, eso es lo ideal, pero tenemos nosotros que buscarle la forma, porque nos están bloqueando (en la oposición), o sea en lugar de ayudar, hay la intención de que no podamos hacer nada y no les importa que se trata de asuntos que tienen que ver con la seguridad, no podemos politizar eso”, dijo el presidente durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Argumentó que su decisión de mantener al Ejército en las calles es para seguir garantizando que exista seguridad en el país, pues resaltó que va a dejar su cargo en diciembre de 2024 y el transitorio de la Constitución, recordó, vencería a principios de ese año, por lo que señaló que no quiere que cuando él se vaya “se corrompa” la Guardia Nacional.

El mandatario acusó que, con motivo del periodo electoral de 2023, la oposición quiere ponerle obstáculos a su gobierno e hizo votos para que cambien de parecer, pero expuso que si no cambian “nosotros tenemos que buscar la forma” de dar resultados.

Finalmente, esta acción de poner al Ejército y la Marina en las calles en tareas de seguridad, que inició con el gobierno del presidente panista Felipe Calderón y continuó con su sucesor, Enrique Peña Nieto, dijo López Obrador que no se parece a lo que él está haciendo y sostuvo que va buscará la manera que su decisión tenga sustento legal.

Concluyó que con estas acciones que plantea para prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas en labores policiacas y que la Guardia Nacional forme par de la Sedena “va a quedar muy muy avanzada la tarea” para abatir la violencia.