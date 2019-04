Pobladores de Tecámac se manifiestan contra el aeropuerto de Santa Lucía

Esta mañana pobladores de los 12 pueblos del municipio de Tecámac se manifestaron en contra de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL)

Con pancartas y mantas, los pobladores recorrieron las calles de la entidad y externaron su descontento por el proyecto que de acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador iniciará su construcción en junio de este año.

"No al aeropuerto y no a las falsas consultas", así se pronunciaron los manifestantes argumentando que no quieren "ni hoteles, ni aviones" en la zona y aseguraron que su decisión "está tomada".

Habitantes de los 12 pueblos del municipio de Tecámac se manifiestan en contra de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía



Video: Orlando Salinas/ @SOLTOLUCAhttps://t.co/S5wuH5D4Ec pic.twitter.com/AhsgGmIyPe — El Sol de México (@elsolde_mexico) April 27, 2019

Cabe destacar, que en la conferencia mañanera de ayer, el Ejecutivo reveló que ya se había hecho una consulta en la región, en la cual los pobladores habían estado de acuerdo con su construcción.

🔴 #EnVivo AMLO [@lopezobrador_ ] Les aviso a mis adversarios que ya hicimos una consulta en Santa Lucía y aceptaron la construcción https://t.co/Cn6o2elcB4 pic.twitter.com/IBhlCVsX6p — El Sol de México (@elsolde_mexico) 26 de abril de 2019

Por su parte, Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, dio a conocer que el nuevo aeropuerto quedaría terminado para junio de 2020.

Además aseguró que el proyecto sería un complejo aeroportuario emblemático, sustentable y positivo, esto tras las críticas de que la construcción podría afectar a la región y tener un grave impacto ambiental en el área.

Aeropuerto de Santa Lucía, más caro

Como lo informó El Sol de México, la construcción del AISL tendrá un costo total de 172 mil millones de pesos, cifra que está por encima de los 168 mil 880 millones que se proyectaron para el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en 2014 y que se ubicaría en Texcoco.

El costo de la nueva terminal aérea corresponde al valor total de la obra, que se calcula en 72 mil millones, y a las pérdidas por la cancelación del NAIM, que ascienden a 100 mil millones.