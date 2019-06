Por falta de insumos, retrasan estudios en Instituto de Neurología

La falta de insumos obligó al Instituto Nacional de Neurología y Neurociencia "Manuel Velasco Suárez" a suspender los estudios de tomografía contrastados a sus pacientes.

Por tanto, la Secretaría de Salud admitió que existió el problema; sin embargo, aseguró que ya se resolvió, por lo que la atención se normalizó.

La suspensión fue notificada por medio de una circular con fecha de 10 de junio de 2019, la cual va dirigida a los Jefes de Servicio y Subdirectores de Áreas Médicas del Instituto.

"Por este conducto me permito informar a Ustedes , que los estudios de tomografía contrastados no se llevarán a cabo a partir de esta fecha, ya que por falta de jeringas no es posible realizarlos. Solamente se podrán realizar estudios de tomografías simples", dice el documento firmado por Jesús Taboada Barajas, Jefe del Departamento de Neuroimagen.

Al respecto, la Secretaría de Salud informó que hubo un retraso en la entrega de insumos, pero éstos ya llegaron al instituto por lo que los servicios de tomografías contrastadas están normalizados y no hubo afectaciones a los pacientes.

Esta suspensión de servicios se da en el contexto de las denuncias de los sindicatos de instituciones de salud, como el ISSSTE, IMSS, e incluso la misma SSa, por recortes presupuestales que afectan el abasto de medicamentos y la contratación de personal.