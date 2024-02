Escuelas militares de Sedena: qué enfermedades te impiden entrar al Ejército

Ingresar a alguna escuela de las Fuerzas Armadas de México puede ser difícil si no cumples con todos los requisitos, entre los cuales están que debes presentar una serie de éxamenes y además de gozar un estado de salud óptima.

Tanto la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), como la Secretaría de Marina (Semar) cuentan con un listado de enfermedades, padecimientos y causales que podrían impedir tu ingreso a las escuelas militares.

¿Qué te hacen en el examen médico militar?

Los solicitantes son examinados por un médico, el cual podrá ordenar que se efectúen otros estudios o laboratorios complementarios que crea necesarios para determinar el estado de salud.

Debes considerar que este requisito es obligatorio, y se consideran como "no aptos" aquellos que no lo hagan o que no informen sobre algún padecimiento que pueda estar en la lista.

En el caso de la Sedena, se incluyen causales que estén relacionadas al sobrepeso, afecciones oculares, otorrinolaringológicas, afecciones cutáneo sistémicas, del aparato osteoarticular, entre otras, que de forma conjunta forman un listado de más de 50 afecciones.

Algunas de las principales causales por las que no se puede entrar a la Sedena son las siguientes:

Índice de Masa Corporal mayor a 27.9

Disminución del campo visual, en uno o ambos ojos, de cualquier origen

Desviación ocular

Defectos en la percepción de colores.

Estados vertiginosos permanentes de cualquier etiología.

Secuelas de parálisis facial que impidan el cierre total de los labios

La ausencia, deformidad o enfermedad crónica de la nariz y fosas nasales

La insuficiencia respiratoria, sin importar el grado

Los padecimientos o deformidades de huesos, articulaciones, músculos y tendones oalteraciones funcionales de los mismos

Pie plano pronado rígido.

Pie plano transverso con dedos en garra.

La polidactilia, sindactilia y agenesia de falanges.

Escoliosis mayor de 12º

Los padecimientos del miocardio, endocardio y válvulas cardiacas

Para la Marina también existe una lista de padecimientos que son impedimento para ingresar a las escuelas educativas navales, entre ellos destacan los siguientes:

Secuelas de otitis media crónica

Cualquier malformación congénita de cavidad oral como secuelas de labio y paladar hendido

Parálisis facial de cualquier etiología y/o secuelas de la misma

Caries

Enfermedades de la tiroides: hipertiroidismo o hipotiroidismo

Niveles alterados de glucosa

Hepatitis viral B, C y otras enfermedades hepáticas crónicas5

IMC no mayor a 25 ni menor a 18.5.6

Alteraciones hematológicas: anemia, eritrocitosis, trombocitopenia

Infección de las vías urinarias: cistitis y pielonefritis

Enfermedades neurológicas (epilepsia y movimientos anormales

Asma e hiperreactividad bonquial

Si quieres registrarte a la convocatoria de Admisión General al Sistema Educativo Militar 2024 todavía tienes oportunidad, pues se cierra a las 23:59 horas del próximo 17 de febrero.