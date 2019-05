Por su aspecto, "El Mijis" sufre discriminación en un hotel de Cancún

Otra vez el diputado Pedro Carrizales Becerra "El Mijis" volvió a ser noticia tras denunciar que fue víctima de discriminación en un hotel de Cancún, donde tenía reservación.

Por medio de sus redes sociales, el famoso diputado denunció el hecho donde el hotel le negó el acceso, a pesar de presentar su identificación.

Foto: @Mijis.PedroCarrizales

El diputado iba a hospedarse en el establecimiento debido a que impartiría una conferencia en la Universidad del Caribe, invitado por por la asociación Ciudadanos por la Transparencia (CITRA).

Fueron 45 minutos los que "El Mijis" estuvo discutiendo con personal de recepción, quienes según el funcionario, no lo dejaban pasar debido a su vestimenta y aspecto.

Posteriormente, Carrizales se comunicó con las activistas de CITRA para que le explicaran al personal del hotel, quienes incluso también se negaron a contestar la llamada, hasta que otro empleado lo reconoció, aceptó la llamada y aceptó su reservación.

Al llegar a la universidad "El Mijis" fue cuestionado sobre lo sucedido y prefirió no dar el nombre del hotel "para no afectar al personal" pero reiteró el mal trato del establecimiento debido a su aspecto.

"No somos fifis, ni chairas; no somos morenos, ni rojos, ni azules, somos mexicanos. No somos lo que nos pasa, sino o que decidimos ser", manifestó durante su conferencia.

Cabe recordar, que en febrero pasado, el gobierno estadounidense le negó la Visa para acudir a dar una plática a estudiantes de la prestigiada Universidad de Harvard y días después denunció un presunto atentado en su contra cuando visitaba una colonia. El domingo 5 de mayo dijo que la casa de su papá fue baleada.

Con información de Raymundo Rocha Lozano | El Sol de San Luis