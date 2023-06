Proceso electoral de Morena afecta negociaciones de los productores de trigo y maíz, acusan líderes

Aumenta la desesperación e impotencia de los productores de maíz, trigo y sorgo por no ver avances en la resolución de sus problemas. Al desdén presidencial de no recibirlos para plantearle la crítica situación de falta de precios, se suma que ya no tendrán interlocutor en la Secretaría de Gobernación porque se retira Adán Augusto López el próximo viernes 16 de junio.

“No es posible romper el diálogo en la Secretaría de Gobernación. Seguimos esperando que se den soluciones. Sinaloa produce seis millones de maíz blanco de excelente calidad. Ya hay tres millones de toneladas en bodegas y el resto está en cosecha”, dijo el dirigente de los agricultores en Sinaloa, Marte Vega Román.

Por separado, el presidente de los agricultores organizados del sur de Sonora, Álvaro Bours Cabrera, expresó que “en la Secretaría de Agricultura las negociaciones están rebasadas. Su titular debe informar al presidente de la República de la situación y encargarse de buscar recursos para resolver esta situación”.

Sobre las manifestaciones, también dijo que “son en el sentido de que la persona que toma decisiones en el país se entere, sí tiene la voluntad de solucionar nuestros problemas. Nadie de los productores agrícolas quiere hacer esas presiones. Esperamos que lo más pronto posible se encuentre una solución más o menos viable dado lo complicado de la situación”.

El presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sinaloa (AOASS) dijo que a pesar de no tener resultados “la esperanza es lo último que muere”.

En el caso del trigo en Sonora, la cosecha ya culminó y los productores tienen 1.5 millones de toneladas de trigo cristalino sin destino en bodegas de la industria pecuaria y de distintos organismos, dijo Bours en entrevista.

El ingeniero Marte Vega Román, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES) que agrupa a 11 asociaciones agrícolas y más de 30 mil productores, coincidió con su homólogo del sur de Sonora y dijo:

“La desesperación ya se hizo presente entre los agricultores en varios estados y se movilizan para llamar la atención de quien toma decisiones en este país. La situación es my delicada. Los productores no somos para estas acciones de protesta, pero no hay otra alternativa”.

En entrevistas con El Sol de México por separado, coincidieron que tomas de acceso al Aeropuerto en Culiacán, cierres de carreteras en otras entidades y edificios de Bienestar, tienen el objetivo de llamar la atención del Presidente de la República.

Asimismo, el dirigente de la AOASS, dijo que también es para recordarle al Jefe del Ejecutivo federal, que de acuerdo al artículo 133 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el gobierno federal “procurará apoyos que tendrán como propósito compensar al productor y demás agentes de la sociedad rural por desastres naturales y eventuales contingencias de mercado”.

“No pedimos nada más que se aplique la ley”, dijo contundente Bours Cabrera.

Bola de nieve en plena canícula

Respecto al maíz, Vega Román puntualizó que el gobierno del Estado de Sinaloa, de las 6 millones de toneladas, les compró 1.5 millones de toneladas al precio que marcó Segalmex de 6 mil 965 pesos la toneladas, pero solo a pequeños productores.

“Y en el mercado nos dan 5 mil 100 pesos por tonelada. Muchos agricultores por la necesidad y el apremio de cumplir compromisos de créditos a ese precio venden el grano, que debería cotizarse a 7 mil pesos la tonelada”.

De los créditos que con garantías contrajeron para esta cosecha dijo:

“Los intereses están muy altos. Se nos viene una gran bola de nieve en plena canícula con arriba de 40 grados Celsius por acá en Sinaloa”.

“Se viene el vencimiento de nuestros créditos, algo que no queremos pensar en estos momentos, pero que es una realidad. Para poder sembrar se tienen que invertir hasta 65 mil pesos. Son inversiones cuantiosas”.

“Y la gran mayoría recurrimos al crédito poniendo garantías de bienes que ya en estos momentos corren riesgos y por supuesto pagando intereses que corren del 18 al 20 por ciento. Es un interés muy caro para nuestra actividad”.

Sí se comparan con nuestros competidores de Estados Unidos, ellos pagan créditos de un dígito. Es una de las muestras de la gran desventaja, con quienes competimos”, denunció.