Gobernador de Sinaloa acusa a Gruma y Cargill de boicot en la compra de maíz

Culiacán, Sin.- Debido a que los grandes industriales del maíz siempre han comprado al precio que han querido, sin apegarse a ningún esquema de comercialización, el gobernador Rubén Rocha Moya acusó que hay un boicot para no comprar a precio de garantía.

Esto ante la petición de los agricultores que piden que se reúna con ellos para dar solución a la problemática de incertidumbre que mantiene en zozobra a este sector productivo debido a que no hay condiciones para que todos puedan comercializar su grano con los precios que maneja el esquema de Segalmex.

Ante esto, el gobernador pidió a los agricultores dejar la manifestación en el aeropuerto para que tomen las instalaciones de los industriales, que son quienes de verdad los están afectando.

“Quieren que ajustemos a Gruma, a Cargill, dígame dónde está la planta para ir a tomar, y yo voy a encabezarlos”, señaló.

Rocha Moya puntualizó que los grandes industriales siempre compran y han comprado como quieren y seguramente este boicot es parte de su enojo por mejorar los precios y comercialización del maíz.

Ante ello, el mandatario mencionó que, de tomar esa decisión, él estaría apoyándolos e iría de manera presencial en esa manifestación ya que son quienes hacen “el trabajo sucio” a los compradores.

Pide Rocha Moya que liberen el aeropuerto

Por otra parte, el gobernador llamó a los hombres del campo a la reflexión y liberar el Aeropuerto Internacional de Culiacán.

Manifestó que, aunque respetan el derecho a la libre manifestación, se ha perjudicado a terceros y es urgente que vuelva la movilidad.

Recalcó que puede reunirse con una comitiva, sin embargo, como requisito deben dejar que retome su funcionamiento el aeropuerto de Culiacán.





No he hablado con el presidente, no voy a solicitar una entrevista. Yo no, lo pueden hacer ellos y yo los apoyo





Rubén Rocha Moya

“Yo llamo a los productores que están en el aeropuerto a que reflexionen. Que dejen que funcione en aeropuerto, necesita moverse la ciudadanía y a esos que no les permiten pasar se les convierten en adversarios”, comentó.

Finalmente, en si ya tuvo o no comunicación con el gobierno federal, Rocha Moya dijo que solo habló con el secretario de Comunicaciones y Transportes a quien le dio un resumen de lo que estaba ocurriendo.

