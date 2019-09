Promueve AMLO asignación de plazas automáticas a maestros de normales

El presidente Andrés Manuel López Obrador promovió la asignación de plazas automáticas a los maestros heredados de las escuelas normales.

Durante la conferencia mañanera rechazó haber sido presionado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, incluso dijo que fue él quien les hizo la propuesta a los disidentes.

“El que salga de la escuela normal va a salir con su plaza aunque no les guste a los conservadores [...] No es que me hayan presionado los de la CNTE, yo no me dejo presionar por nadie. Ni siquiera ellos me lo plantearon, yo lo planteé, porque quiero fortalecer la educación pública”, afirmó.

El primer mandatario reprochó que los exámenes de admisión correspondan a la política neoliberal, para cerrar las escuelas normales rurales, como ocurrió con El Mexe en el estado de Hidalgo.

Acotó que solamente se tiene que cotejar cuántas plazas hay vacantes, para que se les dé preferencia a los normalistas, quienes aseguró, “están preparados”.

Sentenció que este es el nuevo paradigma, por lo que se da fin a la privatización de la educación, misma que comenzó con la reforma al artículo tercero en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando se promovió que el Estado dejara de ser garante de la educación pública desde el nivel medio superior.

Nuevamente opinó que “deberían quitarse los exámenes de admisión” en las instituciones públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México.