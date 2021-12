Six Flags discriminó a una pareja gay por besarse y la comunidad responde con amor

El parque de diversiones más famoso de México está envuelto en una polémica luego de que su director se dirigiera a una pareja gay y les pidiera que no se besaran dentro de las instalaciones, lo que de inmediato provocó una ola de reacciones a favor y en contra de la petición hecha por el hombre.

Este miércoles, Six Flags México fue denunciado en redes sociales por realizar un acto de discriminación en contra de la comunidad LGBT+, que ha respondido con mensajes de apoyo hacia la pareja.

¿Qué pasó en Six Flags?

El directivo del parque, quien se identificó con el nombre de José, se acercó a una pareja gay que estaba formada para subirse a un juego, los quitó de la fila y les comentó que no podían tener muestras de afecto en ese lugar.

Esto ocurrió después de que los chicos se dieran un beso, acto que el director dijo que no estaba bien, ya que “es un ambiente familiar”. Ellos argumentaron que las personas heterosexuales lo hacen todo el tiempo dentro de las instalaciones sin que nadie se los impida.

Lo que si dice es que “no se puede tener actos que atenten contra la moral” de acuerdo a él, un beso gay atenta y uno hetero, no. Basta de permitir que nos discriminen en lugares “seguros para la comunidad”. @SixFlagsMexico pic.twitter.com/iqrZek2mZX — No eres tú, soy Gio. (@giov_) December 30, 2021

No se detuvo ahí, les dijo que mientras actuaran como amigos todo estaba bien, pero besarse resultaría una clara transgresión contra la libertad de los demás visitantes.

El respuesta, el directivo señaló que eso no era excusa para que ellos tuvieran ese comportamiento, y afirmó que él solo seguía las reglas, pues explicó que la organización tiene ciertas normas que prohíben estas conductas.

Y dice el supuesto Director del Parque que está bien ser “amigos” pero que los besos ya son faltas al respeto para los demás @SixFlagsMexico @escandalamx @SoyHomosensual #SixFlagsDiscrimina #VDayconSixFlagsMexico pic.twitter.com/usdBoJfV2k — No eres tú, soy Gio. (@giov_) December 30, 2021

Este hecho se dio a conocer a través de varios videos publicados por un amigo de la pareja, quien afirmó que el director llevó al cuerpo de seguridad para amenazarlos con sacarlos si no acataban lo que les estaba pidiendo.

Six Flags se pronuncia tras polémica

Luego de que este caso se volviera viral, la empresa tardó en pronunciarse pero finalmente manifestó por medio de un comunicado en su Twitter, que para mantener un ambiente familiar dentro del parque, se tenia una política en la que se le pedía a los visitantes no ser "demasiado afectuosos", no importando género, religión u orientación sexual, sin embargo, aseguró que de ahora en adelante queda eliminada dicha política.

pic.twitter.com/8CrT2rktCA — Six Flags Mexico (@SixFlagsMexico) December 30, 2021

Exhiben "gustos" del director de Six Flags

Tras la polémica, usuarios en Twitter comenzaron a compartir una captura de pantalla de la cuenta de YouTube del director, exhibiendo los "likes" que éste le ha dado a varios videos en la plataforma, los cuales se caracterizan por ser contenido religioso, videos de exhomosexuales y chismes del espectáculo.

Muy interesantes y normales los likes en YouTube del director de Six Flags México. Cosas del parque, contenido religioso, videos de ex homosexuales, chismes del espectáculo.#SixFlagsDiscrimina pic.twitter.com/sZWsqGLxI4 — virgo verguero (@pincheAyax) December 30, 2021

Autoridades tomarán cartas en el asunto

Ante las denuncias en redes sociales, la Comisión para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED), tomó el caso en sus manos y reveló que abrió un expediente de queja y que se atenderá en términos de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.

⚠️ Este Consejo informa que:

Se abrió expediente de queja sobre el caso de discriminación suscitado en un parque de diversiones; se atenderá en términos de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX para la reparación a las víctimas y medidas de no repetición. — COPRED CDMX (@COPRED_CDMX) December 30, 2021

Convocan a besotón contra la homofobia

A modo de protesta, activistas convocaron a un ‘Besotón contra la homofobia’ frente a las instalaciones de Six Flags México para este 30 de diciembre. En esta manifestación se espera que miembros de estos colectivos asistan para hacerle frente a las actitudes de odio del director.

Importantes organizaciones no gubernamentales fueron requeridas en este encuentro como la Casa de Frida, Yaaj México y Its Gets Better.

MAÑANA todes a @SixFlagsMexico en muestra de nuestro rechazo a la homofobia ejercida por el personal de este parque.

No más homobofia.

No más odio.#SixFlagsDiscrimina@YaajMexico @ItGetsBetterMx @CasaFridaLGBT pic.twitter.com/5MaKiBUsyf — The Predatory Pose MX (@TPPose) December 30, 2021

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Usuarios en internet comentaron que esto era una gran contradicción, ya que durante junio, en el mes del orgullo LGBT+, el parque realizó varias publicaciones en sus cuentas, donde aseguraban apoyarlos y presumían tener un espacio seguro para ellos.

El orgullo se vive todos los días con todas las formas de amor. #LoveIsLove pic.twitter.com/UfRMnGlgrV — Six Flags Mexico (@SixFlagsMexico) June 26, 2021

Con información de Jesús Noé Suárez | El Sol de Puebla









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️