Remates inmobiliarios: sueños vs fraudes

Torreón.- Hacerse de una buena vivienda, considerada como el principal patrimonio de una familia, y encontrarla a un precio bajo, es el sueño de toda persona, lamentablemente, esa necesidad de la gente es aprovechada por estafadores para quitarles el dinero, incluso el ahorro de su vida para muchos, por lo que se debe tener cuidado a la hora de buscar un hogar.

Para hablar del tema, El Sol de La Laguna contactó a especialistas en el tema, como es Olga Alicia Gutiérrez Alillán, titular de la Inmobiliaria Alillán Bienes Raíces, quien compartió algunos consejos y orientación para quienes buscan adquirir una casa:

“Nos dedicamos a todo tipo de compras o ventas de bienes inmuebles, somos mediadores entre el que vende y el que compra o entre el que renta y el que quiere que rentar”.

“Para mí existe el mito de que ‘voy a comprar un remate bancario y me voy a hacer de una propiedad grande y a bajo precio’, pero, suele prestarse a malas prácticas, usualmente los remates o ya están como muy escogidos, comúnmente les decimos ‘pellizcados’, que ya andan ahí con mucha gente. Realmente la persona que lo puede comprar es una persona inversionista, que siempre son en efectivo, no te van a aceptar un Infonavit, un crédito Fovissste y la mayoría de los clientes o ciudadanos que trabajamos, normalmente usamos un crédito para comprar una casa”.

Olga agregó que en el caso de los remates, definitivamente tendría que ser una compra de contado, pero, para esto tiene que revisarse bien en qué proceso va el juicio, si ya está liberado, si se podrá escriturar a tu nombre, porque por lo regular se pide que lo paguen antes. “Nosotros aquí en Alillán no manejamos remates bancarios, porque no depende de nosotros, no nos gusta comprometernos para luego quedar mal”.

La asesoría que se brinda en Alillán Bienes Raíces, tiene que ver con un perfilamiento entre lo que quieren, lo que desean y lo que pueden adquirir: “es checar sus ingresos, su buró de crédito, todo, para ver si aplican a un cofinavit o a un crédito hipotecario a través de un banco o si traen un Infonavit. Los asesoramos en todos los tipos de crédito, pero, primero es decir a qué presupuesto pueden buscar una propiedad y que realmente puedan pagarla”.

¿Cuál crédito sería el más barato, con un banco o a través de Infonavit?

“Los tipos de crédito son muy similares, ya sea con el banco o con Infonavit, por eso siempre les pedimos que busquen opciones, aquí también en la inmobiliaria contamos con una broker bancaria (asesor para obtener el mejor crédito hipotecario), que nos apoya sin ningún costo a cualquier cliente, de hacerle el simulador hasta en seis bancos, para que él pueda elegir el que más le convenga. Les hacemos también la corrida con Infonavit, que esa la podemos bajar del portal”, respondió Olga.

Hay muchas opciones para buscar adquirir una casa y siempre debe tenerse el debido cuidado para no caer en fraudes, como el revisar bien con quién van a ser el trato, que cuando vayan a hacer algún depósito, que sea a la cuenta de la constructora o a la cuenta del desarrollador, que tenga una ubicación física, una licencia de funcionamiento: “que busquen gente formal, porque efectivamente, hay mucha gente que anda diciendo que es asesor y luego piden anticipos, piden hasta para hacerte la investigación del banco, te cobran, cuando lo del banco es gratuito y cuando dan alguna promesa de compra venta o dan un apartado, también que se fijen en dónde lo van a depositar”.

Varenka Iglesias, asesora de la Inmobiliaria Alillán, hizo un apunte importante, al señalar que por ellos nunca pasa el efectivo, incluso cuando se hace el apartado de alguna casa: “siempre tenemos que hacer el trámite por medio de la constructora o del desarrollador y aparte, se tiene que hacer un contrato de promesa de venta, donde se estipula todas las características de las casas, de las propiedades que se van a vender, el nombre del cliente, el nombre de la constructora, para que quede bien formal y para que el cliente esté seguro de que no es ningún fraude”.

Olga sugirió, además, que deben cerciorarse que sean propiedades que están listas para vender, que no estén con ningún problema legal, que sea con la personal directa “porque también a veces les piden anticipo por propiedades que todavía no están listas para venderse, que están en algún proceso judicial o están en un juicio sucesorio, tratamos de ser lo más claro con la gente, se trata de ayudar, de dar un buen servicio”.

En el tema de las preventas, en las que muchas veces terminan ser deudas ‘que ahorcan’, la recomendación que hicieron las especialistas es:

“En las preventas, a veces la gente se emociona porque cree que es el mejor precio que van a adquirir, sí está subiendo mucho lo que es la vivienda, porque así suben también los materiales, pero volvemos a lo mismo, que no se sientan presionados por alguien que les diga ‘aparta, aparta’, no, sino que sea una decisión pensada, analizada, platicada con la esposa, de decir ‘nos vamos a comprar una casa y ya te voy a rebajar del mandado, del chivo’, que sea algo bien meditado, porque es a largo plazo y es el patrimonio para nuestra familia”.

Olga Alicia dijo también que se debe tener cuidado, cuando alguien que quiere vender, todo lo hace ver muy bonito, mencionando que lo mejor es checar dos o tres opciones, consultar bien y que sean cautelosos con su dinero.

Por su parte, Varenka Iglesias recalcó que siempre deben acudir a inmobiliarias con gente profesional, para evitar ‘tomadas de pelo’ o fraudes, de gente que quiere aprovecharse de las otras personas, que por desconocimiento pueden irse con ellos.

Para quien se interese en una orientación profesional sobre la compra de una casa o un remate inmobiliario, Alillán Bienes Raíces cuenta con página de Facebook, página web y se ubica en la Plaza Santa Fe La Cortina, local 7, con 14 asesores para ayudarlos a tomar la mejor decisión.