Ricardo Salinas Pliego defiende concesión del campo de golf

El empresario Ricardo Salinas Pliego aseguró en su cuenta de X que la concesión del campo de golf de Tangolunda o Las Parotas, en Huatulco, Oaxaca, está vigente.

El empresario respondió así a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su conferencia mañanera de ayer se refirió a la polémica por la llegada, el jueves, de agentes de la Guardia Nacional al lugar para tomar el control. El mandatario dijo que al vencerse la concesión otorgada a Salinas Pliego su gobierno le propuso que comprara la propiedad valuada en 420 millones de pesos.

Sociedad Guardia Nacional toma el campo de golf en Huatulco de Ricardo Salinas Pliego

"Entonces, dijeron: ‘No, no lo compramos’. Y lo que hicieron fue que recurrieron a un mecanismo legal, sacaron por ahí un documento en donde supuestamente, ya en el gobierno nuestro, un funcionario que lo tenemos denunciado les firmó una ampliación del contrato", contó el Presidente desde La Paz, en Baja California Sur.

"Entonces, ¿qué hicimos?, ¿o hacia dónde nos llevaron? Pues a que se decretó que el campo de golf iba a ser un área natural protegida, porque tiene playa y además porque une dos áreas naturales protegidas; entonces unimos todo y dejamos la playa para que lo disfrute la gente", agregó el mandatario.

Sociedad AMLO decreta campo de golf operado por Salinas Pliego como área natural protegida

Más tarde, Salinas Pliego se refirió al tema en su cuenta de X: "Ahora bien, si quien -por parte del gobierno- firmó y extendió la concesión del campo, ahora resulta que era un 'corrupto' o inepto, eso está tantito peor, imagínense nada más que el mismo Gobierno acepte que sus representantes no son de fiar!!! Pues está de la jodida."

López Obrador señaló que a pesar de que su Gobierno emitió un decreto convirtiendo en área natural protegida el terreno, unas personas llegaron al lugar en días pasados, lo cual, aseguró, viola la disposición oficial. "Se tuvo que hacer uso de la Guardia Nacional para proteger lo que ya es un bien público, que siempre fue, pero que se está recuperando", dijo en su conferencia.





El jueves, agentes de la Guardia Nacional (GN) tomaron el control del campo de golf. "Se hizo todo un escándalo, de que se está actuando de manera arbitraria. No, nosotros no queremos la confrontación, lo único que queremos es que se terminen en México los privilegios, porque México es de todos los mexicanos (...) Y yo espero que Ricardo entienda que esto es lo que se está haciendo, que no hay nada personal, que no hay interés de nuestra parte de perjudicar a nadie, de dañar a nadie. Pero si, imagínense, que era un empresario grande sin pagar impuestos, ¿qué dicen los otros?"

"Aquí estábamos, aquí estamos y en siete meses... aquí seguiremos, siendo uno de los grupos empresariales más importantes del continente, generando empleos, prosperidad y plantándole cara a los abusos en contra de cualquier mexicano! ", señaló el dueño de Grupo Salinas, en referencia al término del actual sexenio, en octubre próximo.