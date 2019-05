Salida del aire, restricción no recorte: IMER

La salida del aire el próximo 3 de junio de los noticiarios y programas de contenido en Amplitud Modulada (AM) del IMER, se debe a una "restricción y no a un recorte presupuestal", dijo Aleida Calleja, quien desde febrero pasado tomó posesión como titular del Instituto Mexicano de la Radio.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), la también periodista comentó que el impacto a las audiencias al no escuchar por AM dichas emisiones, es que en algunas regiones del país a las que llegaba esta señal, no tienen internet por lo que “esto va a afectar a las personas que menos acceso tienen a otro tipo de tecnología”, expresó.

“Esperemos que estas restricciones se eliminen pronto. Estamos en pláticas con la Secretaría Hacienda y la de Educación Pública para que esto suceda”, dijo la funcionara y precisó: “No es un recorte todavía, es una reserva, así es el tecnicismo, que a un presupuesto ya aprobado, ya contemplado para la operación a las 18 emisoras del IMER, le ponen una reserva y no se permite utilizarlo”.

Cabe mencionar que según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, al IMER, dependiente de la SEP, le fueron asignados 159.2 millones de pesos, 10.5% menos dinero que en 2018, año en que se le asignaron 177.9 millones. El recorte ocurrió principalmente en el rubro de gastos operativos.

La reducción presupuestal del IMER, implementada por la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador supera a las observados en Radio Educación (11.1%) o Notimex (3.4%).

Sin embargo, el IMER ha ido perdiendo presupuesto año con año. Sólo del 2013 al 2019 éste se redujo en 25 % y al respecto Aleida Calleja menciona cómo la cuestión presupuestal ha perjudicado a un servicio como es la radio pública que va dirigida a la comunidad.

Foto Cuartoscuro

“Hay una afectación al servicio público que estamos obligados a dar. Pero yo confío en que las autoridades sabrán comprender la dimensión de este asunto, sobretodo porque el presidente (Andrés Manuel López Obrador) ha manifestado que una de sus prioridades son los medios públicos. Yo espero que haya una sensibilidad importante por parte de las secretarías correspondientes y que esto pueda resolverse pronto. Tenemos confianza en que así será”.

Actualmente en el IMER laboran más de 500 personas en las 18 emisoras, plazas que pueden peligrar con esta restricción presupuestal. “Sí podrían ponerse en riesgo varias cosas, incluyendo los propios servicios profesionales, en fin, son varios rubros, por lo que creemos que si habrá suficiente comprensión por parte de las autoridades para que esto se resuelva”.

A pregunta expresa sobre sí hay una auditoria en el instituto, Calleja destacó que esperan que el órgano interno de control termine las investigaciones y los procesos que sean necesarios para que entonces puedan dar un diagnóstico.

“Esto es por las condiciones tan penosas en que encontramos algunos casos de la infraestructura. La Función Pública tendrá que investigarlos, tendremos que esperar. Nosotros cumpliremos con nuestra obligación de dar vista a lo que encontramos para que ellos determinen si hay alguna responsabilidad por deslindar”.

Política Jenaro Villamil dice que programa de austeridad es "terrible" para los medios

Por otro lado, entre los gastos que se registran en la radiodifusora y uno de los motivos por los que dejarán de transmitir en AM, es que se trabaja con dos sindicatos. “En el contrato colectivo de trabajo prácticamente tenemos que pagarles las cartas de tránsito que es darles una cantidad mensual por cada persona que entre a transmitir contenidos en la radio, porque que ellos consideran que se desplaza a su personal.

“Lo cierto es que mucha de la gente que entra a este tipo de programas tienen una especialidad muy concreta o son periodistas, reporteros o expertos que dan orientación a la población y que no son especialidades que pueden tener quienes están en ese sindicato y por eso es que nos cobran un monto por cada persona que entra. La verdad es un tema complejo porque digamos que sí genera una presión al gasto del instituto muy fuerte y que ahorita con estas restricciones no podemos cumplir”.

Al preguntarle a la funcionaria si la renta de los estudios de grabación no aportan ingresos al Instituto Mexicano de la Radio, indicó que sí “pero en las condiciones que están muchos equipos sí nos genera una merma en la venta de servicios. Al tener la infraestructura colapsada no te genera ganancias”.

Finalmente, Aleida Calleja confió en que estas restricciones presupuestarias al IMER se resuelvan y espera que sigan operando normalmente y mejorar el servicio, sin que existan otros riesgos de más restricciones, entre ellas para el ahorro de luz como quitar sus antenas y torres del Cerro del Chiquihuite que son imprescindibles para que las emisoras puedan seguir transmitiendo.