Salinas Pliego gana amparo contra clausura de club de golf en Huatulco

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, obtuvo una suspensión definitiva en contra de la clausura del campo de golf en Huatulco, Oaxaca, que realizaron autoridades federales el 14 de marzo de 2024.

“Amanecimos con la noticia de la suspensión definitiva en contra de la clausura del campo de Huatulco“, compartió el empresario en sus redes sociales.

El pasado 26 de febrero, el Ejecutivo federal publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación que declara Área Natural Protegida las 110 hectáreas del campo de golf de Huatulco, concesionado a Grupo Salinas.

Semanas después, el 14 de marzo, elementos de la Guardia Nacional tomaron el predio bajo el argumento de que personas estaban invadiendo el Área Natural Protegida. La toma ocurrió después de que Grupo Salinas ganara un recurso legal en la Suprema Corte para reducir 645 millones de pesos la deuda que tiene Totalplay con el Servicio de Administración Tributaria.

“No hay nada personal, nosotros no estamos peleados con nadie, no tenemos enemigos ni queremos tenerlos. Sí defendemos los intereses de la mayoría del pueblo, porque para eso nos eligieron, nosotros tenemos que gobernar y defender los bienes del pueblo y la nación”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la toma del campo de golf.

Salinas Pliego dijo hoy que invertirá las cantidades necesarias de dinero para recuperar las áreas verdes dañadas por la falta de mantenimiento durante los días que estuvo suspendido el complejo deportivo.

“Vamos a tener que (gastar) el doble de dinero para ver qué podemos rescatar del campo de golf, Luisa María Alcalde (secretaria de Gobernación), mande a sus gatos rápidos a quitar los sellos de clausura, tenemos que ver qué podemos rescatar del campo. No me van a doblar”, dijo.

El dueño de Grupo Salinas adelantó que el 2 de octubre de este año y luego de recuperar lo dañado en el complejo deportivo, se realizará un torneo, en donde además aprovechará para celebrar su cumpleaños.