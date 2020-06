Secretaria de Economía, a cuarentena voluntaria tras mantener contacto con Arturo Herrera

La Secretaría de Economía, Graciela Márquez decidió confinarse después de mantener contacto con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera quien hoy dio positivo a Covid-19, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

El funcionario dijo que la secretaria tomó la decisión de iniciar el protocolo de aislamiento de forma voluntaria, debido a que el protocolo marca que se debe realizar la búsqueda de la cadena de contactos, a fin de reconocer las características de la persona enferma.

“Durante la última semana, coincidí en reuniones de trabajo con el Secretario de Hacienda @ArturoHerrera_G, quien anunció hoy que dio positivo a la prueba de COVID19. Ante la ausencia de síntomas, de manera preventiva continuaré trabajando desde mi casa”, dijo la funcionaria en su cuenta de Twitter.

Hasta ahora el secretario Herrera “tiene condiciones de seguridad, síntomas leves, mínimos y se va de prevención médica y la predicción médica es que se va a recuperar sin mayor complicación”.

En el caso de la secretaria Márquez inició el periodo de reclusión y se siguen evaluando los contactos para determinar si tienen o no síntomas y si se generan “hay que hacerles la prueba”.

La prueba no se hace motivada por el momento en que uno tiene la preocupación de su me contagiaron o no, hay una razón biológica. Si tengo la sospecha de que me pudieron haber contagiado y me hago la prueba es hoy, pero la fecha de posible contagio está muy cerca, menos de seis días lo más probable es que la prueba salga falsamente negativa”.

Lo que es prioritario es hacer la entrevista médico-epidemiológica para saber la probabilidad de saber si ocurrió el contagio si la persona es positiva se hace la prueba. Sin la persona es negativa se le deja en observación al menos 6 días que es el periodo mínimo de incubación.

Si la persona no presenta síntomas y es una persona que no tiene riesgo de complicarse, “pudiera ser innecesaria la prueba, si presentas síntomas y tiene riesgo de complicarse se le debe hacer la prueba. Si existe un riesgo significativo de que pudiera propagar el virus también se le hace la prueba”.

López-Gatell informó que ella y el secretario de Hacienda van a ir actualizando su condición.

Al final el funcionario de Salud cuestionó a uno de los reporteros al preguntar sobre la realización de las pruebas.

“Aquí no hay privilegios”, dijo que para explicar el caso de aplicación de las pruebas se presentará un video que se llamará Test, test, test. “No diga eso porque es difamatorio estar diciendo (que se aplican pruebas a privilegiados”.

Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público es el segundo integrante del gabinete del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que resulta positivo a la enfermedad de Covid-19 que hasta ahora ha afectado a 196 mil 847 mexicanos.

A ellos se suman tres integrantes del gabinete ampliado y cuatro gobernadores (Hidalgo, Guerrero, Tabasco y Querétaro) que en más de cien días de epidemia contrajeron la enfermedad que llegó al país el pasado 27 de febrero.