Sedena da luz verde: militares podrán responder ataques

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) advirtió que sus elementos usarán la fuerza ante cualquier delito o cuando su integridad física esté en riesgo, esto luego de los hechos ocurridos en lunes en Acajete, Puebla, donde habitantes de la localidad los agredieron con palos presuntamente defendiendo a huachicoleros.

“La Secretaría de la Defensa Nacional hace del conocimiento de la sociedad, que ante la ocurrencia de un delito y en los casos en los que el personal militar o de la Guardia Nacional acudan con el objeto de garantizar la seguridad y paz en el país, y sean objeto de una agresión se actuará en su defensa legitima conforme a los principios del uso de la fuerza y su gradualidad, para proteger la vida e integridad física de los miembros de las Fuerzas Armadas, con estricto apego al orden jurídico vigente y a los derechos humanos”, se pronunció la dependencia en comunicado.

Ante esta situación, el presidente de la Comisión Nacional de los derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, aseveró que cualquier corporación de seguridad tiene la facultad de defenderse ante ataques físicos, y el único límite es la misma ley.

“Para el uso de la fuerza hay una proporcionalidad, el uso racional de la misma, un fin legítimo y siguiendo los protocolos de acuerdo a las circunstancias, respetando derechos humanos, pero cumpliendo la ley”, dijo

Mientras tanto, en Puebla, el titular de la Secretaría de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, descartó que durante el conflicto se hayan registrado heridos o muertos, en tanto, se mantiene el operativo en la zona.

Al mismo tiempo, aseguró que no se utilizará la fuerza pública ni en éste ni en otros casos, ya que se mantendrá el diálogo siempre en busca de apegarse a la ley.

“La fuerza pública no se puede ni se debe utilizar a menos que sea estrictamente necesario y en este caso no se consideró necesario. Lo que sucedió es que los militares fueron agredidos y trataron de contener a la gente, hubo tiros al aire, no pasó más”, expuso.

Finalmente, la Secretaría de Educación estatal confirmó que se suspendieron clases en algunas escuelas del municipio de Acajete debido a los ataques que se registraron el día de ayer entre el Ejército y supuestos huachicoleros.

A través de un comunicado de prensa, la Secretaría informó que las escuelas en donde se suspendieron clases fueron la Secundaria Técnica 14 Juan Carlos Silvestre González, el Instituto Rosaura Cano, la Escuela Pitzincalli, Escuela Gregorio U Reyes Ortega, Centro Educativo Nicolás Bravo y la Telesecundaria Pablo Galeana.