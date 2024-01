¿Quieres preparar ya tus vacaciones? Cuándo será Semana Santa 2024

Recién comenzó el 2024 y mucha gente ya se está preguntando en qué días caerá la tradicional Semana Santa en México este año, ya sea con intención de organizar sus vacaciones o para ir planeando las festividades de la fecha.

En México la Semana Santa es un periodo de días muy importante debido a su contexto religioso, de acuerdo con un censo realizado en el 2020 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país hay hasta 90,224,559 personas creyentes católicos, dato que dimensiona la importancia de dicha festividad.

¿En qué días caerá la Semana Santa 2024?

Para este 2024, la Semana Santa será de 24 al sábado 30 de marzo, por lo que será mejor que saques el calendario y marques esos días para una debida planificación.

De acuerdo con el Gobierno de México, la celebración anual de la Semana Santa o Semana Mayor, tiene su origen en la Fe Cristiana Católica. En la cual, se conmemoran los últimos días de la vida de Jesús de Nazareth, desde su entrada triunfal a Jerusalén hasta su resurrección gloriosa.

Dicha tradición católica inicia en la última semana de la Cuaresma y continua con el Miércoles de Ceniza, el Viernes Santo, el sábado de gloria y culmina con el domingo de resurrección.

¿Semana Santa cuenta como días feriados?

Es importante que sepas que la Semana Santa no está considerada como días de descanso oficiales en la Ley Federal del Trabajo. Es decir, los empleadores no están obligados a dar los día y se pagan de manera regular en caso de laborar. No obstante, en ciertas empresas se otorga el jueves y viernes santo, los cuales caerán en los días 28 y 29 de marzo.

Por otro lado, de acuerdo con el calendario escolar 2023-2024 de la Secretaria de Educación Pública (SEP), los estudiantes de educación básica tendrán dos semanas de vacaciones, como ocurre año con año. El periodo vacacional abarca del 25 de marzo al 5 de abril.