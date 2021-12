Senado busca llamar a directora del Conacyt a comparecer por caso del CIDE

El Senado de la República podría llamar a comparecer a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, para que explique la situación en torno al conflicto en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), así lo comentó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal.

Dijo que el Senado está actuando como interlocutor de buena fe, aunque no tienen las facultades para resolver el conflicto del CIDE, “pero sí tenemos la autoridad moral, social y legislativa como para poder citar a comparecer a funcionarios y servidores públicos que ofrezcan soluciones. Y en ese sentido nosotros no queremos que satanicen al CIDE ni a ninguna institución de educación”.

Explicó que la presidenta de la Comisión de Educación del Senado hará las gestiones correspondientes para citar a Álvarez Buylla, y estas serán respaldadas por la Jucopo, por lo cual aún no podría confirmar la fecha de la comparecencia.

“No queremos que satanicen al CIDE ni a ninguna institución de educación. Al contrario, hay que lograr escucharlos y tratar de resolver el problema para que no se profundice y para que no se generen desencuentros tan complicados, que luego pongan en riesgo la viabilidad de esta institución, que debe de reforzarse, mantenerse y escucharse”, pidió Monreal.

La Presidenta de la Comisión de Educación hará las gestiones correctas y serán respaldadas por la Junta de Coordinación Política, lo que se pide es que comparezca, aunque aclaró que aún no hay fecha. “Serán ellos los que determinen, pero observé una buena conducción y observé también una buena fe de todos los integrantes de la Comisión de Educación”.

No descarta que pudiera ser en enero, porque independientemente de que no haya sesiones ordinarias, sí puede haber reuniones de comparecencia, no hay ningún problema, reitero el senador de Morena.

“Hay que buscar soluciones hasta el final, hasta el fondo. No hay que cansarse, hay que platicar, platicar y buscar soluciones a los problemas que tiene el país, este es uno de ellos”, expresó el legislador.