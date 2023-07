Senador Álvarez Icaza exige a AMLO que deje de ocultar información del Caso Iguala

El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza Longoria respondió a las críticas constantes del presidente Andrés Manuel López Obrador y le pidió que deje de culpar a otros de sus fracasos gubernamentales y lo acusó, además, de proteger al Ejército, al ocultar información sobre el Caso Iguala.

En un video difundido en sus redes sociales, el también ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al jefe del Ejecutivo federal que “deje la cobardía de culpar a otras personas ante los fracasos de su gobierno” y “la mediocre actitud” de culpar al pasado, cuando tiene cinco años gobernando.

Este jueves, López Obrador al hablar en su mañanera de la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso Iguala, aprovechó para atacar al senador Álvarez Icaza y lo calificó como “un reverendo farsante” y un “filo panista, conservador y reaccionario”.

Pero no es la primera vez que López Obrador arremete en contra del senador. La ocasión más reciente fue el pasado 12 de julio cuando el mandatario dijo en su mañanera que Álvarez Icaza era “un aliado más” de Felipe Calderón, a lo que el propio senador también le respondió que dejara “el show” y se dedicara a gobernar. “Usted es presidente de todas y todos los mexicanos, no es jefe de campaña; deje de estar insultando y cálmese”.

Este jueves el senador volvió a respondió al presidente sus ataques y dijo que, con ellos, “busca distraer el fracaso de su gobierno en el Caso Ayotzinapa” y lo señaló de ser cómplice de ocultamiento de información.

“Usted es cómplice del ocultamiento de información; usted es cómplice de la impunidad; y de que aún hoy no sepamos dónde están los 43 jóvenes estudiantes”, reprochó.

Ayer, tras la salida de México de los integrantes del GIEI, los padres de los 43 normalistas desaparecidos expresaron en conferencia que López Obrador les ha fallado en su promesa de aclarar lo sucedido con sus hijos y que ha permitido que el Ejército se niegue a darles información.

También le respondieron al tabasqueño que con el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto hubo detenidos y tampoco se esclareció nada, como ocurre actualmente.

Antes de salir de México, los integrantes del GIEI informaron que el presidente López Obrador falta a la verdad al decir que el Ejército colabora en la investigación del Caso Iguala y subrayaron que por el contrario las Fuerzas Armadas mexicanas “no están ayudando”.

El martes pasado, el presidente se defendió de las críticas de los padres de los 43 normalistas por el estancamiento de la investigación, al decir que en ninguna parte del mundo se ha avanzado ni se ha castigado a altos funcionarios, como lo ha hecho su Gobierno.

Pero este jueves el senador Emilio Álvarez Icaza le reviró que el GIEI le dijo con mucha claridad que su gobierno está ocultando mucha información. “El Ejército y la Marina, sostén de su gobierno, están ocultando información”, advirtió.

Por lo anterior, cuestionó al presidente, al decirle que, con qué cara ataca a defensoras y defensores de Derechos Humanos, si la verdad y la justicia son deuda de su gobierno.

El también ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) concluyó que “es muy triste para México que una persona presa de sus amarguras esté ocupando la Presidencia de la República”.

Este jueves, López Obrador, en su mañanera, insistió en defendar la integridad de las Fuerzas Armadas, además, dijo que recibirá a los padres de los 43 normalistas en cuanto tenga nueva información del caso.