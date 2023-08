SEP recibe advertencia de tres estados panistas: si hay impedimento legal, no distribuirán textos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) fue notificada por los gobiernos de Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, que en caso de haber un impedimento legal el próximo 28 de agosto, no entregarán los libros de texto gratuito a los niños de educación básica, dijo la titular de la dependencia, Leticia Ramírez.

En el tercer día de las conferencias de prensa en Palacio Nacional para explicar el nuevo contenido de los libros de texto de primaria, la funcionaria se refirió a los acuerdos de la LVIII Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) al señalar que en la SEP "estamos confiados en que eso no va a suceder (impedir la distribución de textos) porque los programas sintéticos existen y están en proceso para ser publicados" en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La funcionaria relató que el encuentro con los secretarios de educación del país estuvo fuera de "estridencias" y se acordó la distribución nacional de los nuevos textos, pero "hubo algunos estados, tres, que plantearon que también lo harían siempre y cuando no hubiera un impedimetno legal, y el acuerdo que nosotros tenemos es que no hay impedimento legal para ello, sin embargo, estan a la espera y se trabajaría con ellos sino sucede".

Esos estados son Aguascalientes Guanajuato y Queretaro. Mientras que del caso de Chihuahua, cuyo gobierno anunció que no los distribuirá, dijo que no asistió ningun representante al encuentro, "por lo que si no estuvo, no lo podemos mencionar ni de un lado ni de otro".

Después de que tres profesores expusieron los contenidos que elaboraron y fueron incluidos en alguno de los cinco libros de primaria, la secretaría informó que para el ciclo escolar 2022-2024, se distribuirán en total 152 millones de libros.

"En números generales, todos los libros serán 152 millones de libros, están repartidos el cien porciento en preescolar y 98 por ciento en primaria y no me aprendí el de secundaria, pero están en la distribución" y el proceso para llevarlos a las aulas para el inicio del curso escolar.

Sobre el encuentro con el resto de los secretarios relató que "fue maravillosa la disposicion de las autoridades, la actitud consciente, mesurada, regulada, preocupada por cómo estamos trabajando y todos ellos estuvieron de acuerdo en seguir trabajando en este proyecto educativo. Lo más importante es que los alumnos sean felices en la escuela, es importante que los estudiantes salgan lo mejor preparados".

Dijo que el acuerdo entre autoridades educativas permitirá que los libros de texto sean distribuidos en los estados y dispersados en las escuela para que el 28 de agosto estén en las escuela.

insistió que con las autoridades hubo una reunion productiva con diálogo abierto, respetuoso y mesurado con la preocupación fundamental del tipo de educación que se proyecta para los niños. "Nada que ver con el ambiente de estridencia que hay de repente".

En relacion con los amparos dijo que existen seis en contra del plan de estudio y 12 en torno a los libros de texto gratuitos, de los cuales solo hay uno que está por resolverse y los demás en diferentes momentos procesales.

"El unico vigente se cumplirá en el momento en el que se haga la publicación de los programas sintéticos antes del ciclo escolar. Hay que pasar por las etapas de otras instituciones, sera muy pronto que estén publicados y no haya impedimento alguno para que se repartan, se distribuyan y se utilicen el 28 de agosto".

Por separado, la SEP informó que en la reunión de Conaedu, celebrada en Pachuca, Hidalgo, para revisar los avances en las políticas del sector que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dieron a conocer las medidas que van a asegurar el derecho a la educación de los estudiantes, así como su acceso a materiales educativos.

Ahí la secretaría Ramírez puntualizó que los únicos materiales educativos oficiales son públicos en la página de internet de la Conaliteg.

Afirmó que el proceso de transformación educativa se legitima con la participación y trabajo del magisterio nacional en los procesos de consulta; las asambleas estatales; los Consejos Técnicos Escolares y los Talleres Intensivos de Formación para la elaboración de los nuevos LTG.

Reiteró que en su construcción fue vital la participación de miles de docentes en los Consejos Técnicos Escolares del ciclo escolar 2022-2023, para apoyar la construcción de los programas analíticos y los programas sintéticos, los cuales son base en el diseño de los libros de texto para preescolar, primaria y secundaria.

Entre los avances de la Nueva Escuela Mexicana resaltó la presentación del Plan de Estudios para la Educación Básica; el Marco Curricular Común para la Educación Media Superior, y el codiseño de los planes de estudio para la formación inicial de docentes.