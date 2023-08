Nuevo León se suma a los estados que no distribuirán los libros de texto

Monterrey.- Nuevo León no entregará los libros de texto a las escuelas hasta que la Secretaría de Educación Pública (SEP) cumpla con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de planes y programas de estudio, informó Sofialeticia Morales Garza, secretaria de Educación en el estado.

Además, independientemente de que la SEP cumpla con la publicación de planes y programas de estudio, el Gobierno de Nuevo León producirá sus materiales propios, especialmente en español y matemáticas, adelantó la funcionaria.

Lee también: SEP reconoce 20 errores en libros de texto gratuitos; asegura que con Chuayffet eran 117

Independientemente de la decisión que se tome sobre los libros de texto, el estado está invirtiendo en la generación de libros para maestros y alumnos en matemáticas, añadió..

Los libros de texto se entregarán cuando se cumpla lo que dicta la Ley General de Educación, que estén publicados planes y programas de estudio en el Diario Oficial de la Federación, y tendría que ser antes de que inicie el ciclo escolar el 28 de agosto, explicó Morales Garza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

"Si se publica, nosotros estamos listos en las bodegas de cada una de las regiones para distribuir los libros de los primeros cuatro grados (que han llegado)".

Por otro lado, la titular de Educación considera que el verdadero problema educativo en este momento no son los libros de texto, sino reconocer que niños y niñas de Nuevo León no saben leer y escribir, no saben cálculo básico. "Ese es el verdadero problema educativo, nuestro gran desafío es fortalecer la calidad educativa", comentó.

Ante ello, a partir de la próxima semana se darán a conocer los resultados de la segunda evaluación Nuevo León Aprende, el único instrumento censal en el país que, tras la pandemia, mide el desempeño actual de los alumnos de educación básica.

Sociedad Chihuahua, primer estado en lograr amparo contra distribución de libros de texto

Sofialeticia Morales anunció la difusión de un video en el que se explica la postura sobre la publicación de planes y programas de estudio que son la guía de la implementación del proceso de enseñanza aprendizaje.

PROTESTAN Y PIDEN LIBROS SIN IDEOLOGÍAS

Por otro lado, integrantes del Frente Nuevo León en Defensa de los Niños protestó contra los libros de texto en las afueras del Palacio de Gobierno.

Al grito de: "que los libros no se entreguen", "que salga Samuel", "queremos biología, no ideología", "son niñas, no niñes", los protestantes padres de familia del organismo que preside Luz María Ortiz Quintos acudieron vestidos de blanco.

De acuerdo con Ortiz Quintos, hay confianza de que el gobernador Samuel García los escuche y tome la decisión de no entregar los libros de texto como han decidido otras entidades.

Al finalizar la protesta, entregaron un pliego petitorio en el Palacio de Gobierno estatal.