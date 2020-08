Regreso a clases será en todos los rincones del país: Moctezuma

El regreso a clases será en todos los rincones del país, “a todos los estudiantes de México y a todas las escuelas más remotas’’, adelantó el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, quien pidió a la audiencia de las conferencias mañaneras estar atentos al mensaje presidencial de este lunes.

“Lo que mañana se va a anunciar no tiene otro signo que la equidad, por todas las vías se va a llegar a la mayoría de todos los estudiantes de México’’.

Sin embargo, insistió que será este lunes cuando se conozcan todos los detalles sobre el regreso a las aulas.

Durante la conferencia de programas del bienestar en Palacio Nacional a cargo de la titular del Trabajo, Luis María Alcalde, Esteban Moctezuma resaltó que en el sistema educativo nacional, se logró terminar el ciclo escolar satisfactoriamente, hubo esfuerzo colectivo que llegó a buen puerto, apuntó.

Destacó que todo lo hecho en materia de educación a distancia ha tenido como base la equidad, incluso aprender en casa se utilizaron muchos medios, el principal que llega al 94 por ciento de las familias mexicanas que fue la televisión.

Inclusive, se repartieron, donde no hay señales de casi ningún medio electrónico, alrededor de 350 mil cuadernillos de trabajo, especialmente hechos para esta época; por radio se distribuyó mucho conocimiento en diferentes lenguas indígenas y se utilizó el internet como apoyo.

Por su parte, Raquel Sosa, directora general de las universidades “Benito Juárez’’, destacó que al final del sexenio se busca alcanzar una matrícula de 200 mil estudiantes en igual número de planteles.

🔴#AtentoAviso



FALSO el supuesto #CalendarioEscolar que circula en grupos de maestras y maestros.



Como informó el Presidente @lopezobrador_ y el Secretario @emoctezumab la información oficial será compartida el lunes 03 de agosto y por medios oficiales de SEP. pic.twitter.com/hCqbW6QiBS — SEP México (@SEP_mx) July 30, 2020

Nuestra perspectiva es alcanzar a fin de sexenio 200 mil estudiantes en nuestras escuelas, ojalá sea posible, depende de muchos factores, pero es el objetivo en 200 escuelas.

Explicó que la mayor comunidad estudiantil es de mujeres y la mayoría proviene de pueblo y comunidades.

“La instrucción alcanza las 300 mil personas cada año, nosotros, no creo, no sé, todo es posible; no sé si nosotros podamos llegar a cubrir toda la demanda no cubierta por el sistema público, entre otros sistemas de educación superior, pero nosotros somos los que más estamos creciendo’’, dijo Sosa.

El presupuesto de las Universidades Benito Juárez es de mil millones de pesos para el primero año e igual cantidad en el segundo año.

