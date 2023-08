Con publicación de planes de estudio, no hay impedimento para entregar libros de texto: SEP

Con la publicación de los programas sintéticos en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) considera que ya "no hay impedimento legal para la distribución de los libros de texto gratuitos" en las entidades que condicionaron la entrega a los estudiantes a que no haya una resolución jurídica en contra y en el caso de Chihuahua dejó ver la posibilidad de que la 4T los entregué directamente en el estado.

Leticia Ramírez, titular de la SEP anunció en la conferencia de prensa de Palacio Naciona la publicación de los programas sintéticos con los cuales se elaboraron los libros.

¿Les puedo decir? (preguntó al personal de la SEP), "bueno, estamos a unos minutos de tener subidos los programas sintéticos en el Diario Oficial de la Federación, esperamos que podamos informarlo aquí, estamos a minutos de subirlos".

En la quinta conferencia de prensa la secretaria explicó que en el caso de Chihuahua, en donde la gobernadora inició una controversia ante el Poder Judicial que impide la distribución de los libros, Leticia Ramírez aseguró que "la SEP como representante educativo del gobierno Federal es la responsable y la encargada de hacer llegar los libros de texto a los alumnos y alumnas, y, cumpliremos con esa obligación".

Dijo que en este momento hay 90 millones de libros de texto que están distribuidos en todo el país, por lo que "cumpliremos con esa responsabilidad".

A pregunta expresa de El Sol de México la secretaría asentó y dejó ver la posibilidad de que los libros se lleven a la entidad directamente a los estudiantes. Aunque de inmediato matizó: "vamos a esperar, es parte del proceso".

-- Maestra, pero, ¿sí hay posibilidad de que la SEP los entregué?

--Sí, vamos a esperar.

Sociedad AMLO acatará orden de SCJN: suspenderá distribución de libros de texto gratuitos en Chihuahua

Respecto a la amenazas de grupos para quemar públicamente los libros o mutilarlos la funcionaria aseguro que "sería lamentable que haya quien secunde esa idea de quemar los libros, no me cabe en la cabeza, no es forma de crear y construir. No la comparto".

Ramírez explicó que en el caso jurídico la SEP está atendiendo toda esa parte y la recomendación ha sido seguir el proceso y sus momentos administrativos.

Indicó que en el. asi de los libros en lenguas y macrotipos para débiles visuales "se van a producir, pero es un proceso lento" por lo que implica llevar los contenidos a esas versiones.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En la conferencia profesores de la educación básica presentaron los contenidos de los libros de quinto grado.