Sindicato del INAH, en paro hasta el jueves

Ayer, trabajadores técnicos y profesionistas, agremiados al Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaria de Cultura, Sector INAH, tomaron la sede principal del Instituo Nacional de Antropología e Historia (INAH) para exigir el respeto a los derechos adquiridos de quienes ahí laboran, así como instalaciones dignas para desarrollar sus actividades. En entrevista con El Sol de México, Juan Manuel Hernández Melchor, secretario general del sindicato nacional, habló al respecto.

“Hemos venido a más de siete meses del 2018, solicitando a las autoridades que no se nos haga un descuento por la Ley de Remuneraciones que se aplicó, esto fue por la despensa y diez días de aguinaldo, y la otra es que está en proceso, puntualidad y asistencia, tenemos siete meses que estamos diciendo que se tiene que reintegrar porque esta ley está suspendida por la Suprema Corte de Justicia, e impacta en el bolsillo de los trabajadores, en la Secretaria de Cultura, este descuento sólo se está aplicando al INAH, en eso no estamos de acuerdo y no vamos a permitir que siga la autoridad violentando los derechos de los trabajadores”, manifestó Hernández Melchor.

Entre sus demandas, son tres las que destacan. “En primera instancia, pedimos la reintegración y ya no más descuentos del déficit de la situación de remuneración de la ley que están aplicando en el INAH de diciembre a esta fecha, en segundo lugar, un espacio digno de un local sindical, que tenemos minutado desde 1997 con las autoridades y el sindicato para poder desempeñar nuestras funciones y en tercer lugar, la reintegración inmediata de nuestras cuotas sindicales que son de los trabajadores, que no nos las han entregado, ni nos las quieren entregar, por cuestiones políticas de la autoridad”, explicó.

El secretario manifestó que al no ver soluciones por parte de la autoridad se decidió tomar las instalaciones del INAH de toda la república. “Derivados de esas acciones que hemos venido solicitando y viendo que la autoridad no ha tomado las cosas en serio y poder dar una respuesta a los trabajadores, el comité y un servidor determinamos hacer este campamento y tomar las instalaciones, de las oficinas centrales de Hamburgo, y de las 32 entidades federativas donde se encuentran los centros del INAH, estas están tomadas por nuestros compañeros en este momento”, señaló.

Juan Manuel explicó que en la mañana se entablaron pláticas con Pedro Velázquez, secretario administrativo del INAH, quien les dijo que el próximo jueves les daría una respuesta, pero “nosotros nos mantenemos hasta que nos den solución, eso sí, tiene que ser favorable, sino no vamos a levantar este campamento, ni este plan de acción, queremos resolverlo en primera instancia en el Instituto Nacional de Antropología, y si no, tendremos que escalar a otros lugares para poder ser atendidos y resolver esta problemática”, refirió.

Asímismo manifestó que lo que más les interesa es “el déficit que tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia por más de mil millones de pesos, un proyecto que estamos trabajando y construyendo, para poder solicitar y concientizar a Hacienda y a la Cámara de Diputados para que el presupuesto sea incrementado para la cultura, para poder regularizar este déficit, pero lo más grave y delicado es que ya tenemos muchos años que no se les da mantenimiento a las zonas arqueológicas y museos, y en ese sentido pedimos un presupuesto para mantenimiento de estos lugares”, ya que detalló que el Museo de Antropología presenta goteras en su zona de exposiciones, así como el inminente colapso de la zona arqueológica de Tenayuca, por la falta de mantenimiento integral de conservación del patrimonio cultural.

Finalmente expuso que si sus demandas no son atendidas irán directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para plantearle esta situación. “El segundo paso es hacer un campamento a fuera del Palacio Nacional, a lo mejor AMLO no se ha dado cuenta de lo que nos está afectando a nosotros, por eso el INAH y los trabajadores, pedimos su apoyo, solidaridad y compresión para poder resolver los problemas del instituto, le solicitamos al presidente que no descuide la cultura de todos los mexicanos que en un momento dado se pueda perder por cuestiones presupuestales”, dijo.

Con información de El Heraldo de Chihuahua y Diario de Xalapa.