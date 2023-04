Solicitará México información a EU sobre espionaje a agencias de seguridad: SRE

El canciller, Marcelo Ebrard, aseguró que este martes México solicitará, por las vías diplomáticas correspondientes, a Estados Unidos la información sobre el espionaje que agencias de ese país como el Pentágono y la DEA han hecho al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para dañar a México.

“Haremos un planteamiento por las vías diplomáticas adecuadas, hoy mismo lo vamos a hacer, pedir que se nos informe, que se nos den detalles porque es una obligación de Estados Unidos compartir esa información con México o en su caso no compartirla, pero señalar que no es veraz la información”, afirmó el responsable de la diplomacia mexicana en entrevista luego de la presentación del número de WhatsApp a través del cual las personas podrán programar su cita para obtener su pasaporte.

Sin embargo, evitó señalar si se enviará a Washington una nota diplomática de protesta o la solicitud de información mediante una comunicación telefónica con su homólogo estadounidense, el secretario de Estado, Antony Blinken.

El canciller agregó que esperará a recibir la información solicitada a la Casa Blanca para determinar si ha habido o no violación a la soberanía nacional y que el tema no se trató durante la reciente reunión que mantuvieron con autoridades de Estados Unidos en Washington, “pues todavía no se sabía lo que había pasado”.

Durante su conferencia de prensa de este día, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el Departamento de Defensa de Estados Unidos está filtrando información que le proporciona la Agencia Antidrogas (DEA), mediante espionaje, para dañar a México, por lo que anunció que blindará la información de las Fuerzas Armadas mexicanas.

“Lo hacemos por seguridad porque estamos sintiendo que están queriendo violar nuestra soberanía, es un plan injerencista, utilizando a la prensa vendida o alquilada en nuestro país y a los grupos de interés creados, al bloque conservador, a los corruptos que quieren recuperar sus fueros”, aseguró el mandatario.

Por ello, reiteró que se va a reservar la información que tenga que ver con la Sedena y la Marina al considerar que es un asunto de seguridad nacional.









