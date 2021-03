Suspenden nueva orden de aprehensión en contra de magistrado vinculado con el CJNG

La jueza Laura Margarita Sepúlveda Castro, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal con residencia en Tepic, concedió al magistrado Isidro N la suspensión provisional en contra de una nueva orden de aprehensión, sin que ello implique que obtenga su libertad.

El magistrado, preso en una cárcel de Nayarit desde el 28 de noviembre de 2019 por su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), busca que la Fiscalía General de la República (FGR) no le finque más cargos en la investigación en su contra por el origen lícito de 12 millones 20 mil 474 pesos, que le fueron depositados en su cuenta bancaria en 2011.

En la resolución de la jueza se sostiene que la medida cautelar es para el efecto de que una vez que se ejecute la orden de aprehensión, quede a disposición del juzgado de amparo su libertad personal, en el lugar en que se encuentra recluido y a disposición del juez responsable para la continuación del procedimiento correspondiente, hasta que se resuelva la suspensión definitiva.

Fijó para el próximo nueve de marzo a las 10:25 horas la audiencia incidental y aclaro que la medida cautelar no es posible salvaguardar un derecho público subjetivo como lo es su libertad personal del quejoso, toda vez que se encuentra recluido en un centro penitenciario, de ahí que no existen las condiciones de tutelar un derecho del que actualmente no goza el promovente del amparo.

Por otra parte, solicitó a las autoridades judiciales responsables informar sobre el delito que se le atribuye a Isidro N, si se trata de hechos que la ley señale como delito considerado de prisión oficiosa; la cuantía de los daños causados; el beneficio económico, y el monto estimado de la reparación del daño.