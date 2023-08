"Tardaron un mes en buscar a mi hija": Iztapalapa encabeza desapariciones en CDMX

Iztapalapa ocupa el primer lugar de desapariciones en la Ciudad de México, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Según la base de datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, entre el 1 de enero y el 15 de agosto de este año se registraron 713 desapariciones en la alcaldía. Le siguen Gustavo A. Madero, con 590; y la alcaldía Cuauhtémoc, con 525.

Este diario reportó ayer que en los últimos cinco años, desde el 1 de enero de 2019, la Ciudad de México es la segunda entidad con más reportes de personas desaparecidas, con cuatro mil 163 casos, sólo por debajo de Jalisco que en el mismo periodo reportó seis mil 72.

Uno de los casos ocurridos en Iztapalapa es el de Brenda, una adolescente de 17 años que fue vista por última vez el 21 de abril de 2023 en el Colegio de Bachilleres Plantel 4, ubicado en Culhuacán.

Norma Cecilia Reculez Velasco contó a El Sol de México que luego de la desaparición de la menor, acudió a la Fiscalía de la Ciudad de México para presentar la respectiva denuncia, pero no fue sino hasta un mes después que se inició formalmente con la investigación.

“Mi hija desapareció y la Fiscalía no hizo las investigaciones inmediatas. Entonces cuando yo me presento a la Fiscalía después de un mes (de haber presentado la denuncia) me dicen que el policía de investigación, que se llamaba Daniel Romero Flores, fue destituido y nunca hizo nada, entonces (me dicen) ‘vamos a empezar desde cero”, dijo.

Frente a la poca premura que mostraron las autoridades encargadas de las investigaciones, Norma comenzó a hacer sus propias indagatorias, las cuales le permitieron conocer la última localización de su hija, así como al sujeto que es el principal sospechoso de su desaparición.

Detalló que a Brenda se le vio por última vez afuera de su escuela con un hombre con quien la joven quería una relación a la cual su madre se oponía.