Taxistas amenazan con nueva marcha

Ante el nuevo amago de taxistas para realizar una marcha el próximo lunes 21 de octubre del Hemiciclo a Juárez al Congreso capitalino, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que hablarán con ellos para que no lo hagan y que no afecten a capitalinos.

Los taxistas buscan aprovechar que ese día comparece el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, en el Congreso por lo que de emprender esa movilización afectarían vialidades como Avenida Juárez, Eje Central, Donceles y Allende.





“La mesa de diálogo está abierta, siempre lo ha estado y seguirá así se está ahí trabajando aún cuando sea un porcentaje pequeño o grande nuestra obligación es nuestra obligación atenderlos y buscar los mejores esquemas para soluciones y está abierta la puerta del diálogo en el caso de la Secretaría de Gobernación”.

La mandataria reiteró que no regresarán a prácticas que promovían la corrupción en la Ciudad de México “eso sí ya no va a volver y se va a platicar con ellos para que no tengan que movilizarse el próximo lunes, ya está ahí la Secretaria de Gobierno y el propio secretario de Movilidad”.

Los taxistas exigirán más seguridad para choferes y usuarios, ya que acusan que los delitos han aumentado.