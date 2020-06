En foro sobre racismo, dan lecciones de censura y humildad a Chumel Torres

Tras la cancelación del foro organizado por el Conapred, la voluntad de hablar sobre discriminación permaneció y el encuentro se llevó a cabo este jueves en la plataforma racismo_mx, bajo el título El racismo no es un chiste. El papel de las redes sociales, la comedia y el entretenimiento en la lucha contra el racismo.

En la primera intervención de Chumel Torres, el comediante dijo que "fuimos educados así, por un humor de la Escuelita VIP donde salían chavas vestidas de colegialas con weyes viéndoles las nalgas, en cadena nacional".

Luego de que Chumel afirmara que los mexicanos crecimos con televisión sexualizada y racista, el actor Tenoch Huerta respondió así:

"Yo también me crié con esa comedia pero carajo, fui a la universidad y puedo pensar un poco más y puedo empezar a cambiar mi discurso. Nos pagan para crear discursos, somos creadores de contenidos así que podemos echarle un poquito más de ganas y pasar de la comedia fácil donde se denigra y se racializa a un grupo para hacer reír a otros".

Huerta le dio otra lección al comediante sobre la censura y la libertad de expresión.

"A Javier Valdez lo asesinaron, a Miroslava Breach la asesinaron, Lydia Cacho está exiliada de su propio país, Anabel Hernández ha sido amenazada de muerte, eso sí es un atentado contra la libertad de expresión".

"Que nos cierren un foro, solo es que nos cerraron un foro [...] que no nos dejen estrenar una película, solo es que no nos dejen estrenar una película pero un atentando a la libertad de expresión es algo mucho más profundo, mucho más fuerte".

"Yo creo que por respeto a la banda que ha sido perseguida, que ha sufrido realmente porque han dañado su libertad de expresión, porque se han posicionado fuerte contra este y contra cualquier otro gobierno, por respeto a ellos tenemos que cambiar también ese discurso".

Ofensivo que el presidente no conozca al Conapred: Chumel

Al hablar sobre plataformas que den a conocer y luchen contra el racismo como Conapred, Chumel Torres dijo que le parece ofensivo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no conozca este organismo.

"Eso es lo más ofensivo que ha pasado en la semana. Mónica Maccise presentó su renuncia ahorita ¿por qué? ¿porque íbamos a hablar de racismo? Es una mujer inteligentísima y ya renunció ¿por qué?".

El actor Tenoch Huerta volvió a arremeter contra Chumel Torres al señalarle que duelen más los feminicidios a que el presidente desconozca qué es el Conapred.

"Si se desmonta o no se desmonta el Conapred bueno pues ni modo [...] Eso no es lo más indignante que ha pasado en la semana. En esta semana han muerto muchas personas, muchos niños no han podido comer, mucha gente no ha podido ir a la escuela, muchos niños no han podido siquiera soñar con un futuro mejor. En este momento, nueve mujeres están siendo asesinadas en sus casas por cabrones que se supone, son su familia. Entonces pongamos las cosas en dimensión, no se trata de nosotros, se trata de todo un sistema, se trata de desmontarlo".

"Las etiquetas no nos definen", fustiga Maya Zapata

“Las etiquetas no nos definen”, dijo la actriz Maya Zapata, quien junto con Tenoch Huerta y Chumel Torres –presentes en el foro de este jueves- participaría en el encuentro suspendido.

La también productora invitó a los participantes a “hacer de nuestro trabajo nuestro activismo, alzar la voz, evidenciar el racismo, encontrar las maneras también, porque hay que conservar nuestro trabajo, hoy pone en riesgo su trabajo no el que atenta contra otra persona, sino contra un sistema”.

La analista Mariana Ríos, la escritora latinoamerianista Jumko Ogata y Federico Navarrete, académico de la UNAM y autor del libro México racista. Una denuncia (2016) y Alfabeto del racismo mexicano (2017), participaron en la conversación moderada por José Antonio Aguilar, fundador de racismo_mx. Durante poco más de una hora, alcanzó casi 13 mil espectadores.

Federico Navarrete señaló que “la corrección política se opone a la lucha anti racista” y recalcó que es necesario exigir que “el discurso público deje de agredir, no es un problema de falta de libertad, la libertad tiene su límite en no vulnerar al otro”.

A pesar de que los ponentes insistieron en la importancia de hablar del tema, para visibilizarlo, la interacción con el público fue muy pobre. Numerosos mensajes en el chat, pero polarizados y hasta irrespetuosos; la mayoría apoyando a Chumel Torres con comentarios del tipo “cuenta el chiste de los estudiantes del CCH”.

Desde el martes, un gran número de usuarios se quejó de que el comediante formara parte de un foro sobre racismo que se llevaría a cabo este miércoles. Incluso Beatriz Gutiérrez Müller manifestó su extrañeza y López Obrador en su conferencia de ayer, dijo no saber de la existencia del organismo. Y “por no existir las condiciones para realizarlo”, explicó Maccise en una entrevista en el programa Así las cosas de W Radio, el evento fue cancelado horas antes.