Tercera marcha por la democracia se concentrará en el Zócalo

Luego de dos marchas previas para defender el voto y a la Supuesta tema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el colectivo “Marcha por Nuestra Democracia” anunció una nueva movilización el próximo domingo 18 de febrero para defender la democracia y oponerse a la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral.

Amado Avendaño vocero del movimiento y representante de la “Iniciativa Unidos” recordó que en esta ocasión no habrá una movilización del Ángel de la Independencia o del Monumento a la Revolución, sino que invitó a los ciudadanos a concentrarse directamente en el Zócalo de la Ciudad de México este domingo a las 11:00 AM; sin embargo subrayó que en 106 ciudades del país sí habrá marchas con diferentes oradores.

Una de las razones por las cuales protestar se dijo en la conferencia, es para blindar las elecciones del crimen organizado. Fernando Bealuazaran, ex perredista y uno de los promotores de la manifestación, planteó que “se requiere de un gran pacto nacional para que evitar que el crimen organizado tome partido electoral”.

Durante la conferencia el ex perredista Fernado Belauzarán dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el peor delincuente electoral pies a diario viola las Leyes durante el proceso electoral vigente junto con sus funcionarios, quienes están interviniendo en las elecciones y lo que buscan con las movilizaciones es que deje de hacerlo.

En tanto, Avendaño subrayó que esta protesta es también para exigir elecciones libres y que el presidente Andrés Manuel López Obrador no intervenga en el proceso electoral.

Se destacó que como único orador en la concentración del Zócalo, estará en el templete el exconsejero presidente Lorenzo Córdova, y que estarán acompañándole los oradores de las marchas anteriores: el politólogo y ex presidente del extinto Instuto Federal Electoral (IFE) José Woldember y el ex ministro, José Ramón Cossío.

En esta invitación a protestar, se pidió nuevamente a la gente que vaya vestida de blanco y rosa y sin símbolos partidistas para mantener la protesta apartidista. Se recalcó también que

Durante la conferencia para anunciar la concentración se subrayó que el mensaje de la también llamada Marea Rosa es defender el derecho a unas elecciones libres.

Así también, que no se utilicen los programas sociales para la coacción del voto y que se mantengan las elecciones libres de la influencia del crimen organizado.

En un manifiesto, el grupo explica las razones para marchar:

“Si el gobierno mete las manos en las elecciones, el voto no es libre. Si el gobierno usa dinero público para ayudar a su candidata, el voto no es libre. Si el gobierno quiere desaparecer INE, controlar al Tribunal Electoral y someter a las Suprema Corte de Justicia, el voto no es libre. Si el gobierno amenaza y censura los medios, el voto no es libre. Si el gobierno te dice que si gana la oposición se van los apoyos las pensiones y las becas, el botón es libre. El gobierno busca confundirte con propaganda, el voto más libre. Si el gobierno amenaza por rompe los empresarios, el botón es libre. Si el gobierno promueve encuestas falsas, el voto no es libre”, se indicó.