Tras aprobación de extinción de fideicomiso, trabajadores del PJF vuelven a las calles

Trabajadores sindicalizados del Poder Judicial volvieron a tomar las calles en protestas por la extinción de fideicomisos. En la CDMX decenas de manifestantes cerraron la Avenida Insurgentes Sur y Bucareli. Los quejosos aseguran que los fondos no son privilegios, sino que sirven para cubrir los derechos laborales tales como pensión, vivienda y servicios de salud.

“Respeto a los derechos laborales”,”No son privilegios, son nuestros derechos”, “Nosotros luchamos por nuestros derechos, ¿quién defiende los nuestros?”, son algunas de las consignas que se leen en las pancartas que portan algunos manifestantes.

Ayer martes se las protestas se extendieron a todo el país, desde Chihuahua hasta Chiapas, trabajadores sindicalizados del Poder Judicial salieron a las calles para exigir el freno a la derogación de los fideicomisos.

Los empleados cerraron varias de las vías más importantes del país y amenazaron con realizar un paro parcial y total de labores en tribunales y juzgados porque acusan que sus derechos laborales son afectados.

El pasado martes la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, que tienen un saldo de 15 millones de pesos.

Anteriormente, el presidente Andrés Manuel López Obrador había asegurado que ningún trabajador se vería afectado y que el recorte sólo estaba dirigido para los ministros que, asegura, ganan más de 700 mil pesos mensuales.

“Hay que decirle a los trabajadores del Poder Judicial que no les va pasar nada, no nos vamos a quedar con sus prestaciones, es con los de arriba, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Siempre han tenido mucho presupuesto”, subrayó.

Sin embargo, el sindicato asegura que los fideicomisos favorecen al 60 por ciento de la plantilla laboral, pero no a los ministros, estén activos o jubilados. El Poder Judicial explicó que al menos 6 fideicomisos tienen por objeto cumplir de manera complementaria obligaciones patronales que constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social.

En Xalapa las protestas también volvieron. Los trabajadores iniciaron un paro laboral en el edificio ubicado en la avenida Circuito Presidentes.

Al grito de "unidad, unidad, unidad", decidieron cerrar todos los accesos al edificio del Poder Judicial de la Federación. Aseguran que más de casi mil trabajadores de las cinco sedes en esta capital serán afectados por lo que exigen respeto a sus derechos.

"El Poder judicial no se agacha", gritaron una y otra vez los trabajadores que tomaron las instalaciones.