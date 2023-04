Casos de turistas desaparecidos son eventos distintos, los de Guanajuato aún sin localizar

Miguel Gallegos Cepeda, vocero de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció en rueda de prensa que los eventos que involucraron la desaparición de turistas y la localización de 16 personas, corresponden a dos eventos distintos que ocurrieron en el mismo tramo; por lo que las dos vagonetas procedentes de Guanajuato y sus tripulantes, siguen sin ser localizados. En tanto, las 16 personas encontradas y la vagoneta, tienen relación con un hecho independiente.

El vocero narró que actualmente, en conjunto con el gobierno del estado de San Luis Potosí y el de Guanajuato, se pusieron a disposición aeronaves para la búsqueda de las dos vagonetas con sus pasajeros y los dos choferes que salieron de Guanajuato con destino a Saltillo, Coahuila, quienes continúan sin ser ubicados y de quienes se desconoce el número exacto de personas que viajaban, pues no existe un registro oficial de los ocupantes de las unidades.

Además, dijo Gallegos Cepeda, solo existe una ficha de búsqueda de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas que refiere un representante de la empresa, sobre estos dos vehículos, sin embargo, dijo, son estos los únicos datos con los que están avanzando las investigaciones de la Fiscalía General potosina en conjunto con la guanajuatense.

"Este es un evento que se ha dado a conocer el día de ayer el número de personas no lo tenemos definido porque no hay una lista de nombres como tal de los ocupantes de las camionetas, hay que destacar que dentro de los operativos que se realizan se ha localizado una de las camionetas de esta empresa en situación de abandono pero no hay la localización de personas a bordo ni de los choferes", dijo.

Sobre el segundo evento, dijo el vocero, en el que la Guardia Civil y la Guardia Nacional localizaron a 16 personas, dijo, se trataba de una camioneta de servicios turísticos proveniente del Estado de México, en la que se trasladaban personas originarias del Estado de México, Querétaro y de Guanajuato.

"Eran 15 personas más el chofer, 16 personas localizadas, de los cuales se les ofrece la atención por parte de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) en el acompañamiento psicológico, incluso acompañamiento o apoyo económico a través de la Fiscalía General del Estado con sede en Matehuala; y hoy en día estas 16 personas se encuentran sanas y salvas en sus hogares, ya están fuera de peligro. Se localizó también la unidad en que viajaban estas personas, que son dos eventos diferentes", explico.

Cabe destacar que en ambos casos, las unidades de los dos eventos se dirigían a Saltillo, Coahuila sobre la carretera federal 57 del entronque de Matehuala, que es donde se localiza la camioneta y los desaparecidos.

"De acuerdo con la información que tenemos autoridades del Estado de Guanajuato ha tenido comunicación por parte de uno de los choferes de estas camionetas con la empresa, comentando que están solicitando alguna cantidad para poder liberar, presuntamente, a las personas no localizadas, pero no está confirmado, es información que nos proporciona el estado de Guanajuato; incluso habla de una cantidad de personas, pero eso no está confirmado, no se sabe si es el número o si son menos personas", dijo Gallegos.

Sobre el evento de las personas procedentes del Estado de México, el vocero indico que se trató de un asalto cometido por personas a bordo de camionetas, quienes cerraron el paso de la vagoneta, bajaron al operador y despojaron de sus pertenencias a los pasajeros, para después, dejarlos y emprender la huida.