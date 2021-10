UNAM no estuvo a la altura frente al neoliberalismo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a criticar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al afirmar que no estuvo a la altura de las circunstancias frente al neoliberalismo y que la crítica a este sistema surgió de otros lados, como fue el caso del movimiento Yo Soy 132, en la Universidad Iberoamericana.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente López Obrador expresó que la UNAM, “requiere una sacudida” debido a que “no estuvieron a la altura de las circunstancias. La crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM, de todas las atrocidades que se cometieron, el saqueo más grande en la historia de México y que la universidad no haya tenido un papel determinante, al contrario, muchísimos intelectuales, académicos de la UNAM se dedicaron a legitimar la privatización, Salinas los cooptó a casi todos”.

Ayer, jueves, el mandatario había asegurado en ese mismo espacio que la universidad perdió su esencia y se volvió individualista durante el periodo neoliberal, pues defendió esta ideología económica.

Esto desató una fuerte reacción, en la que incluso políticos y académicos reprocharon los dichos de ayer del mandatario; no obstante, el presidente atizó más esta polémica y este viernes dijo que los últimos movimientos sociales contra el neoliberalismo no salieron de la UNAM.

“El movimiento de los jóvenes de 2012, el 132, ¿dónde surge?, en la Ibero, ¿y dónde estaba la UNAM?, ¿quién era el rector entonces? …Entonces que no se enojen”, expresó el presidente.

Añadió “yo quisiera que hubiera más economistas de la UNAM en el Gobierno, más abogados de la UNAM, no hay, están en los despachos, se perdió la dimensión social. Entonces hay que polemizar también sobre esto y pues no, no actúo yo de mala fe”, dijo.

Asimismo, trató de matizar su dicho al resaltar que “no solo la UNAM, sino todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal, es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos, ejemplos hay muchos” y citó al ex rector de la UNAM, José Narro, quien después de su gestión en la universidad se fue a trabajar al gobierno del entonces presidente Enrique Peña, como secretario de Salud.

