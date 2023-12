Urge restringir saborizantes y aditivos en el tabaco, asegura CILCT

A dos meses de que la Comisión de Salud del Senado aprobara el dictamen que restringe el uso de saborizantes y aditivos en productos de tabaco para proteger la salud de las personas, en especial la de niñas, niños y jóvenes, representantes de organizaciones civiles demandaron a legisladores de la Comisión de Estudios Legislativos Primera y en especial a su presidenta Mayuli Latifa Martínez Simón, a no retrasar la discusión para limitar el uso de esos productos y defender el derecho a la salud.

➡️Lee más sobre nuestro suplemento del #FinD

Guadalupe Ponciano, Coordinadora del Comité Interinstitucional para la lucha contra el Tabaco, e integrante de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo en entrevista con El Sol de México que en la en la última sesión del Senado no se puso en la lista de discusión esta iniciativa y desconocen el por qué Martínez Simón no la consideró.

Un negocio con millones de intereses

Además, Ponciano señaló que la industria tabacalera tiene millonarios intereses para evitar la restricción de estos saborizantes y aditivos, por lo que es importante que el comprador ejerza su derecho de saber qué está consumiendo y las consecuencias que tendrá en su salud.

Sociedad Acusa Cofepris a empresas de vapeadores de alentar el vicio del tabaco en jóvenes

¿Cuál es el estatus esta iniciativa?

No se ha discutido, de alguna manera han considerado que no es importante puesto que no la han puesto en la lista de discusiones. Con esta iniciativa van a proteger, sobre todo el inicio del tabaquismo, en nuestro país se están iniciando en el consumo de tabaco, ni siquiera adolescentes, sino niños de 10, 12 años y esto es muy grave porque entre más joven se inicia una persona en el consumo de una droga tan adictiva como es la nicotina evidentemente el proceso de adicción va a ser mucho más rápido y las alteraciones que se van a presentar a nivel de sistema nervioso central y a nivel de aparato respiratorio en el adulto van a ser mucho mayores.

Muchos de estos aditivos pueden causar una respuesta inflamatoria muy importante en el aparato respiratorio y provocar daños como por ejemplo, bronquitis crónica, enfisema que es una destrucción del tejido alveolar y también pueden tener, dependiendo del aditivo que sea, un impacto a nivel cardio y cerebrovascular, se han asociado algunos de sus aditivos con un incremento en el riesgo en la probabilidad de tener un infarto o una embolia

Organizaciones buscan que no se retrase la discución para restringir el uso de saborizantes y aditivos en productos de tabaco. | Foto: Victoria Valtierra Ruvalcaba / Cuartoscuro.com

¿Por qué no se ha aplicado la reglamentación?

No sabemos por qué, la senadora Mayuli Martínez no ha querido ponerla en la en la lista de discusión, sí hay toda la evidencia científica de que estos aditivos pueden tener un impacto. Fue aprobada por la Comisión de Salud, ahora tendría que ser aprobada por esta comisión para que continúe este proceso el cual ya se podría poner en marcha.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

¿Se están afectando los intereses de la industria tabacalera?

En diferentes diferentes niveles, evidentemente a la industria tabacalera no le conviene esta iniciativa, muchos de ellos manejan el contenido de sus productos de tabaco. Yo creo que es muy importante que el consumidor ejerza su derecho de saber qué está consumiendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

En este caso es muy importante que la salud de los que muchos empiezan a fumar gracias a estos aditivos, se ponga en la mesa de discusión en primer lugar y no la cuestión económica. Yo creo que es muy importante. Creo que todos con la pandemia recibimos las lecciones sobre el valor que tiene la salud de las personas. Creo que no hay discusión y este valor de la salud, la protección de la salud de los jóvenes, el protegerlos del inicio en una adicción tan importante como es el tabaco que nada más y nada menos está costando 173 muertes cada día en México y pueden evitarse y los legisladores deberían de poner encima de cualquier otro interés, especialmente el interés económico, la salud de las personas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

No vamos a descansar, vamos a continuar ejerciendo el poder que nos da la razón, el poder que nos da el luchar para que nuestros niños no tengan la adicción al tabaco. Yo que he trabajado ya tantos años con fumadores, la verdad a veces me da mucha tristeza y me da mucha impotencia que lleguen personas bastante jóvenes que tienen alteraciones importantísimas ocasionadas por el tabaco.