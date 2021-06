Visita de Kamala Harris a Guatemala y México, gesto de buena voluntad

Como un gesto de buena voluntad, consideró el doctor Carlos Barrachina Lisón, el apoyo de 130 millones de dólares para la implementación de la Reforma Laboral, que anunció la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

Pero, ¡no sirven para nada! ¡ni para los chicles! Es un gesto de buena voluntad. Y además, México no los necesita. México tiene recursos. Y en Centroamérica, van a necesitar muchísimo más.

Política Visita de Kamala Harris fue un sondeo político en México

“Es un gesto de acercamiento, de proximidad de la administración Biden hacia el gobierno mexicano, pero ojalá vaya más allá de las buenas intenciones”, dijo a El Sol de México en entrevista.

Conocedor profundo de la situación política en Centroamérica, el coordinador académico de Seguimiento y Titulación de Posgrado, de la Universidad Anáhuac, campus Cancún, sobre la visita de Harris a Guatemala y nuestro país, expresó:

“Marcelo Ebrard tenía una idea al inicio de esta administración de fomentar el desarrollo económico de Centroamérica y del sureste mexicano. Ojalá se volvieran a retomar esos planes; pero con el Covid-19 en medio y todos los problemas que enfrenta esta administración, no sé si vaya a ser una prioridad este tema”.

Se hablaba de una inversión de 25 mil millones de dólares para el Tren Maya, Dos Bocas, el tren de Santa Cruz a Coatzacoalcos y luego, 5 mil millones de dólares por parte de México para diferentes programas de desarrollo en el Triángulo Norte, entre otros, Sembrando Vida que empezaron a generar empleo.

Recordó: Los Estados Unidos mandaron 100 millones de dólares o algo así. Dinero simbólico y no se envió más. De hecho, me parece que solo fue a El Salvador; en Honduras no se logró desarrollar nada. Y a Guatemala, tampoco. No sé si llegó dinero.

Por tanto, en Centroamérica –dijo-, va a continuar la situación inercial, lamentablemente.

¿Esperamos que esos gestos de buena voluntad se transformen en inversión para el desarrollo en Centroamérica y empleos para evitar las migraciones?

-¡Ojalá¡ Lo que pasa es que los demócratas en general, tienen buenas intenciones y una cara amable, pero en el fondo no dejan de ser tan nacionalistas como los republicanos. Y los republicanos son más toscos y más agresivos.

Política Kamala Harris viajará de nuevo a la frontera con México

Y un tanto escéptico, comentó: En el fondo, la política no acaba de cambiar tampoco, desafortunadamente.

DIFICIL Y CRÍTICA SITUACION EN HONDURAS

Y en el Seminario virtual Gobernanza, Desarrollo en Centroamérica y Políticas de Estados Unidos, que organizó el Departamento de Estudios de Administración Pública, de El Colegio de la Frontera Norte (ColeF) y la Schar School of Policy and Government, de la Universidad George Mason, el profesor de la Universidad Anáhuac, dijo sobre la situación en Centroamérica:

“Estados Unidos tendrá dificultades con Honduras y El Salvador. En Honduras habrá elecciones y el presidente Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional, van a volver a ganar porque la oposición no se ha unido”.

“Y en El Salvador, el presidente Nayib Bukele, acabó con los controles políticos, los eliminó. Y además, tiene 90% de aceptación. Acaba de ganar el Congreso de forma rotunda y el Congreso destituir parte de la Fiscalía”.

Habló de que Estados Unidos va a tener dificultades con estas dos naciones, “porque si el presidente Juan Orlando Hernández deja el poder lo van a solicitar para que se presente en la Corte de Nueva York, donde su hermano ha sido condenado a cadena perpetua, por narcotráfico”.

Y eso no lo va a permitir ni Juan Orlando Hernández, ni el Partido Nacional. Eso va enfriar las relaciones con Honduras.

Respecto a Guatemala, manifestó que jugará a lo de siempre: el rol de las élites. “Las que mandan son las familias caciquiles tradicionales, que se han relacionado con el crimen organizado después. Son las familias que están, que viven en las zonas rurales. Y también familias pudientes en las zonas urbanas que están metidos muchos en política”.

“Por eso tendrá dificultades con estos 3 países del Triángulo Norte de Centroamérica”, puntualizó.

También comentó: “Pero si Juan Orlando Hernández no es perseguido por los hondureños, felices de cooperar con los Estados Unidos. Esto también puede ser, un doble juego: dejan tranquilo a Juan Orlando”.

Subrayó: “El problema es que llevan años tratando todo tipo de soluciones. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), invirtió 8 mil millones de dólares en el 2018, en la última entrega y no hay manera de superar la situación”.

Luego, dijo: “Y tampoco veo al gobierno de México con deseos de entrarle, como actor importante. No lo veo, de verdad. Entonces, la situación va a seguir igual. Y el crimen organizado va a seguir pasando migrantes por la frontera de Estados Unidos”.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Sostuvo que “es muy difícil que otro tipo de políticas den resultados porque no hay voluntad ni de El Salvador, ni en Guatemala ni en México ni de Estados Unidos porque ellos cuando invierten, normalmente tiene una contraprestación. Y sí no tiene confianza en ninguno de estos países, porque tiene mucho tiempo trabajando con ellos, pues ese es un gran problema”.

Política Fue tan buena la reunión con Kamala Harris que le dije presidente: AMLO

Y claro, sí la vicepresidenta Harris, ahora inicia con este problema de gestión, tiene que visitar a estos países, pero lo tiene que abordar desde una perspectiva diferente. Ojalá, pero lo veo complicado por el Covid-19 y la falta de sintonía que hay en la región.

Sobre la dependencia de estos países de la Unión Americana, expresó:

“Honduras sería feliz de seguir dependiendo de los EU, pero se metieron al narcotráfico y son países muy débiles con instituciones muy porosas; pero también es muy difícil no entrarle al narcotráfico”. En esa situación, dudo que Juan Orlando se entregue.









Escucha el podcast ⬇️

Acast

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Deezer

Amazon Music