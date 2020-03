¿Ya se vendió el avión presidencial? Falso, aquí te contamos qué sucedió

La mañana de este lunes, varios tuiteros se levantaron con una noticia que decepcionaría a cualquier mexicano ansioso por la compra de cachitos para la gran rifa del avión presidencial pues corría un rumor que un empresario estadounidense ya había comprado la aeronave.

Todo comenzó con la cuenta de Twitter, Airplane Ben(@BenAirplane), la cual pertenece a un aficionado a la aviación; en dos tuits publicados este domingo aseguraba que Mark Cuban, dueño de los Mavericks de la NBA había cerrado un trato para la compra del avión.

"Mark Cuban acaba de comprar el Avión Presidencial mexicano (Boeing) 787. Estaba negociando. Gracias por nada Mark", decía el primer tuit.

"Estábamos por cerrar firmar un contrato para comprar el avión presidencial. El precio mínimo fue de 126 millones de dólares. Mark Cuban entró al acuerdo y lo compra por unos cuántos millones menos", así fue como supuestamente se había concluido la compra en el segundo tuit.

We were about to sign a contract to buy Mexican Presidential 787. The minimum price was set at $126 million. Mark Cuban swoops in and buys it for few Million less.

Congratulations Mr. Cuban! You bought a great aircraft at a very good price. pic.twitter.com/imGJOoo9ri — Airplane Ben (@BenAirplane) 2 de marzo de 2020 Mark Cuban just bought the Mexican Presidential 787, I was making a deal on. Thanks Mark, for nothing! 🤬🤬 pic.twitter.com/DpqsUoYvWp — Airplane Ben (@BenAirplane) 2 de marzo de 2020

La información fue retomada y difundida por el periodista Julio Astillero volviéndose viral al instante, sin embargo la información fue desmentida por la periodista de Forbes, Hayley Cuccinello asegurando que todo era falso y que Mark no realizó la compra.

Tyler Rogoway, editor en The Drive, medio especializado en vehículos motorizados precisó citando a Michael Marcos encargado en la venta de la aeronave en la plataforma Projets que Mark Cuban no está comprando el avión e "incluso nunca lo ha visto".

La reportera de @Forbes , @HCuccinello , publica que Mark Cuban le ha dicho a esa revista que es falso que haya comprado el avión presidencial mexicano https://t.co/HWvObC4hMz — Julio Astillero (@julioastillero) 2 de marzo de 2020 El editor @Aviation_Intel ha tuiteado: “Acabamos de hablar con Michael Marcos, quien está a cargo de vender el avión para Projets, dijo que Mark Cuban no está comprando el avión y que nunca lo ha mirado” https://t.co/jU7m36Jp39 — Julio Astillero (@julioastillero) 2 de marzo de 2020

Boletos de avión presidencial en proceso de distribución: AMLO

Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que ya comenzó el trabajo de impresión y distribución de los boletos para la rifa del avión presidencial.

Durante su conferencia matutina indicó que en estos días informará cuándo comienza la venta de cachitos de la lotería.

López Obrador dijo que a finales de mes llega el avión presidencial ya certificado con todos los servicios y que estará en el hangar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.