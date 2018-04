Tenemos diferencias pero el futbol nos une: EPN respalda a Trump para Mundial 2026

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró este jueves que a pesar de las diferencias de su país con Estados Unidos, su Gobierno apoya la candidatura de mexicanos, estadounidenses y canadienses para organizar la Copa Mundial de Fútbol del 2026.



"Podemos tener diferencias, pero el futbol nos une. Juntos apoyamos la candidatura de México, Canadá y Estados Unidos como sede de la Copa Mundial 2026", dijo en su cuenta de Twitter el mandatario mexicano en respuesta a un reclamo de su homónimo de Estados Unidos, Donald Trump, quien se refirió a naciones en contra del proyecto.

Podemos tener diferencias pero el fútbol nos une. Juntos apoyamos la candidatura de México, Canadá y EUA como sede de la Copa Mundial 2026. @realDonaldTrump @JustinTrudeau. https://t.co/Sr0bLAJvy2 — Enrique Peña Nieto (@EPN) 27 de abril de 2018

También en su cuenta de la misma red social, Trump dijo que su país ha apostado fuerte para ganar junto a Canadá y México la sede de la Copa del Mundo 2026, y sin mencionar a ninguna nación, lamentó que algunas apoyadas por su Gobierno estuvieran en contra de la candidatura conjunta.

"Sería una pena que los países a los que siempre apoyamos fueran en contra de la propuesta de los Estados Unidos. ¿Por qué deberíamos apoyar a estos países cuando no nos apoyan, incluso en las Naciones Unidas?", señaló Trump.

México, Estados Unidos y Canadá aspiran a derrotar a Marruecos en la puja por organizar el Mundial de 2026, cuya sede se decidirá el próximo mes de junio en el Congreso Mundial de la FIFA.

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de abril de 2018

Hace poco más de un año las tres naciones norteamericanas decidieron unirse para pedir la organización del Mundial, que México ya organizó en 1970 y 1986 y Estados Unidos en 1994.

La candidatura propone celebrar el Mundial en 23 ciudades, las mexicanas Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las canadienses Edmonton, Montreal y Toronto y 17 urbes estadounidenses en las que transcurriría 60 de los 80 partidos, entre ellos los más importantes.

De momento, las Federaciones de Sudamérica y Centroamérica decidieron votar en favor de mexicanos, estadounidenses y canadienses, pero los marroquíes esperan captar los 54 votos de África, los de Asia, además de que tratan de obtener apoyo europeo y proclaman un "voto de castigo" a Trump.

La candidatura que pretenda organizar el Mundial necesitará 104 votos a favor para imponerse a su rival y gran parte de ellos serán provenientes de naciones pequeñas y con poco peso en el fútbol mundial, según especialistas.