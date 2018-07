Tras la derrota del pasado proceso electoral del PAN la renovación podría adelantarse

Ante la crisis que vive el Partido Acción Nacional (PAN) tras la derrota del pasado proceso electoral la renovación de la dirigencia nacional podría adelantarse.



De acuerdo con algunos gobernadores, líderes nacionales y locales de ese partido confiaron al El Sol de México que la presión que vienen ejerciendo grupos de panistas al interior podría derivar en un interinato para acabar el periodo de Ricardo Anaya o proseguir el cambio de la dirigencia nacional y presidentes regionales del blanquiazul.

Y a pesar de que el proceso arranca hasta el mes de diciembre y no existe convocatoria los grupos han empezado a pronunciarse.

Panistas doctrinarios como Juan José Rodríguez Pratts exigen por su lado la inmediata salida de Ricardo Anaya Cortés del partido y demandan a Damián Zepeda no buscar de nueva cuenta la presidencia del partido como tampoco intervenir en el proceso de renovación.

No confiamos en (Damián) Zepeda y necesitamos un padrón confiable para la elección de la nueva dirigencia, no queremos a los mismos cuadros, no queremos candidatos identificados con Anaya, señalaron Manuel Gómez Morín, Iván Manjarrez Meneses y Alberto Cárdenas Jiménez.

GRUPO PRO ANAYA

Por su lado, panistas a fines a Ricardo Anaya opinaron que el actual dirigente nacional, Damián Zepeda podría dejar el cargo para ocupar el escaño que se le asignó en el Senado de la República, e incluso Anaya Cortés tendría derecho a retomar la dirigencia que dejó para lanzarse como candidato presidencial de la coalición "Por México al Frente".

El exvocero de la campaña de Anaya Cortés, Jorge Triana Tena, dijo que en los próximos días Acción Nacional deberá tomar decisiones sobre su dirigencia nacional, aunque los panistas también señalaron que Zepeda Vidales puede ser Senador y seguir como presidente nacional del partido.

"Ricardo Anaya seguramente está en un proceso de reflexión en este momento, pero él está en todo su derecho también, de regresar a la dirigencia del partido si así lo quiere", apuntó el también presidente Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados Triana Tena.

"Si Ricardo no regresa y Damián decide inclinarse por la labor legislativa que va a tener en el Senado de la República, se tendrá que abrir una convocatoria para elegir nuevo presidente del partido, pero esto no es por decreto, no es por una decisión unilateral. Hay todo un mecanismo jurídico y pasa primero porque decline a esa posibilidad Ricardo, y segundo porque opte Damián por irse al Senado de la República en su nueva encomienda", recalcó el diputado federal.

A su vez, la expresidenta de Acción Nacional, Cecilia Romero, añadió que en cualquier caso se deben respetar los estatutos partidistas.

Romero Castillo y Triana Tena subrayaron que en la definición del futuro del PAN y después de la elección presidencial, no hay cabida para decisiones unilaterales ni imposiciones, ya que las normas internas marcan el procedimiento a seguir para hacer ajustes en la dirigencia.

Lo anterior, luego del pronunciamiento que hizo la asamblea de gobernadores de Acción Nacional que el pasado jueves demandó iniciar de inmediato el proceso de renovación de la dirigencia en el PAN y donde la exigencia fue retomar sus principios, orígenes e ideales.

En ese mismo sentido se han pronunciado panistas doctrinarios quienes insistieron en que la alianza con el PRD no fue acertada y que los panistas decidieron votar por otra opción que por los candidatos de la Coalición por México al Frente.

“En el análisis que vamos hacer en los próximos días una de las acciones que debemos de hacer la militancia panista será reflexionar si fue bueno sumarnos al PRD, debido a que ese instituto político desde hace ya un tiempo se mostraba como un partido en ruinas. Hoy nosotros los panistas no nos equivocamos con estos análisis. Hoy si vemos que el PRD está a punto de la extinción. El PAN estamos llamados a mantenernos como el partido de oposición por excelencia, en este país con principios e ideales”, dijo el consejero, Juan Manuel Delgadillo.

Los mandatarios de Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, Baja California Sur, Aguascalientes y Puebla pidieron equidad, legalidad e imparcialidad en ese procedimiento.

Delgadillo consideró sano que haya panistas que hayan alzado la mano para contender por la dirigencia nacional. Sin embargo, opinó que se debe de cerrar las elecciones y conocer el cómputo final

LEVANTAN LA MANO

Por otro lado, el coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, Marko Cortés Mendoza, y los senadores Ernesto Ruffo Appel y Jorge Luis Preciado han levantado la mano para dirigir al partido. Sin embargo, los blanquiazules desean que su nuevo dirigente sea Miguel Márquez Márquez, luego de ser el único gobernador que refrendó el triunfo de ese partido en las pasadas elecciones en Guanajuato.

Pero también algunos panistas que están en contra de la actual dirigencia como Iván Manjarrez no descartaron que Ernesto Cordero Arroyo regrese al PAN y contienda por segunda ocasión a la dirigencia nacional del partido.

Manjarrez Meneses descartó que el Tribunal Electoral Federal vaya a ir en contra de Cordero, hay muchos argumentos para que el presidente de la mesa directiva en el Senado de la República pueda ser reinstalado en sus derechos como militante del PAN.