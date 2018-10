Ven poco viable el plan de becas de AMLO para los ninis

Especialistas en política social dijeron que el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” con el que Andrés Manuel López Obrador busca becar a dos millones 300 mil jóvenes que ni trabajan ni estudian es poco viable en la cuestión financiera, pero además, no ataca el problema de raíz que es brindarles una verdadera preparación para afrontar la vida laboral.



Rodolfo de la Torre, director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), comentó que hasta el momento no se sabe de dónde van a salir los 108 mil millones de pesos que requerirá el gobierno de López Obrador para becar a 2.3 millones de jóvenes, tal como lo planteó Horacio Duarte Olivares, propuesto para la subsecretaría del Trabajo.

“La factibilidad depende de qué programas va a cancelar, para que con esos ahorros financie lo que corresponde a las nuevas propuestas. Todavía no es claro de dónde va a salir el dinero, pues es una cantidad muy importante que desafortunadamente no va a resolver el problema de fondo”, dijo el especialista.

En este punto coincidió Héctor Segovia, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, quien señaló que son demasiados los jóvenes para que el dinero le alcance a la próxima administración federal.

“Parece que sigue en campaña, haciendo promesas que parecen irrealizables, el presupuesto que se requiere para ese programa no es factible, son muchos jóvenes que no están trabajando ni estudiando, y son una carga para la familia y para la sociedad”.

De acuerdo al plan de López Obrador el apoyo de becas es para que a lo largo del próximo sexenio se logre duplicar la cobertura de educación superior que actualmente alcanza 38.4 de acuerdo a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Cabe destacar que junto a esas becas, el nuevo gobierno tiene planeada la apertura de 100 universidades en municipios donde actualmente no las hay, y así acabar reducir los gastos de transporte que afecta a los jóvenes en sus posibilidades de estudio.

Otro punto en el que coincidieron los especialistas es que el programa propuesto por el presidente electo no resuelve el problema de fondo. Para de la Torre, la problemática no se resuelve sólo con lo económico, ya que hay muchos chicos que dejan la escuela o no consiguen trabajo porque carecen de los conocimientos necesarios.

Segovia, incluso dijo que en lugar de dedicarse a las becas universitarias, el gobierno debería de invertir en programas focalizados de capacitación en oficios para que consigan trabajo, valores para impedir que caigan en el crimen organizado y de sexualidad para prevenir el embarazo adolescente. Esto saldría más barato y tendría un impacto positivo en el corto plazo.

Hay que recordar que México es el primer lugar en embarazo adolescente dentro de los países integrantes de la OCDE, y que nueve de cada 10 jóvenes tienen como grado máximo de estudios la secundaria.